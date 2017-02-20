會動的珍奇蘭花！？台灣蘭展熱身展在南紡
2017-02-20 09:25
繽紛蘭海世界蘭藝展，即日起到二月二十八日在南紡購物中心展出。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕在台南舉行的台灣國際蘭展即將展開，台灣蘭花產業聯盟發展協會即日起到二月二十八日在南紡購物中心舉行「繽紛蘭海世界」蘭藝展，展出蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭等六大系珍稀蘭種與得獎花卉，現場有一座蘭花密室，民眾可透過放大鏡看到會「動」的蘭花，深具寓教於樂、療癒心性效果。
趕在台灣國際蘭展開幕前，南紡購物中心在一樓時尚廣場舉辦這場蘭藝熱身展，讓民眾搶先看美麗珍奇的各種蘭花，台灣蘭產聯盟發展協會理事長吳明坤與南紡購物營運長江文凱表示，此次展覽主題為蘭花與生活的結合，希望透過展覽加深民眾對蘭花的認識，使蘭花的獨特藝術感融入生活中。
此次蘭展分為藝術型與極致型蘭藝兩區，極致型為比賽職業級的蘭花，花種奇特多元，花藝區由蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭、仙履蘭、樹蘭與石斛蘭六大系列蘭種組成，包括來自美洲的跳舞蘭、歐洲嘉德麗雅蘭、大洋洲軛瓣蘭、非洲三尖蘭、亞洲仙履蘭與荳蘭，展場中央布置紅、白兩色冠軍蝴蝶蘭、煙火荳蘭、迪爾荳蘭與鵝頭荳蘭等各式荳蘭，讓民眾搶先體驗蘭花的獨特魅力。
除了五大洲珍稀蘭種，現場設置一座蘭花密室，民眾可透過放大鏡觀看會「動」的蘭花，毛毛蟲荳蘭在微風吹拂下，花朵有如毛毛蟲爬行，生動有趣；蜥蜴蘭因風吹動，花朵猶如活動中生物，在昆蟲眼中有如獵物，待昆蟲靠近，蜥蜴蘭再藉機捕食昆蟲，形成奇特生態景觀，值得民眾一觀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 各地有雨16縣市強風特報 週四冷氣團來襲
- 今晨「春雷乍響」 吳德榮：本週各地天氣不穩
- 空氣品質差！ 西半部縣市遍地「橘紅」....
- 反空污要健康 千人上街爭一口氣
- 圍堵H5N6禁運、禁屠 竹縣：不限白肉雞、洗選雞蛋
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 基隆農會選舉 投票率逾7成
- 東京近千師生食物中毒 疑營養午餐有問題
- 郭哲佑／近況
- 救國團三階段 都與國民黨關係密切
- 弱勢童上私托 市府補助差額
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 〈戀愛翹翹板〉護士女友作息顛倒 半夜曖昧電話啟疑竇
- 苗栗協雲宮 千株櫻花盛開
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 卡佑民《不僅止於負片》 拍出世界另一面
- 「球來就打」蔣砲4場3轟
- 私下吐苦水 美國安會官員遭川普拔官
- 《中日對照讀新聞》「落とし物」現金の届け出1年で36億円！ 東京都 東京都「遺失物」現金招領1年36億圓！
- 哥國鬥牛場爆炸釀40傷 傳與動保組織有關
- (Toyota Gazoo Racing) WRC瑞典Rally雪地稱王
- 維納斯的呢喃（2／20～2／26）
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 風光受訪過後… 女士官督導長突調職
- 勞團︰加班變少 薪資反降
- 經典賽熱身賽》陳冠宇今戰古巴 對決前羅德隊友
- 〈熱門族群〉內外資續買超 砷化鎵成最愛
- 自由共和國》倉田徹／東亞「青年政治」和「本土意識」
- AV界素質飆高？！大學選美小姐也入行
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- NBA》看「魏杜矛盾」 表弟：就媒體炒新聞啊！
- 【台東農會選舉】關農選情緊繃 投票率逾8成
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
- 日職》廖任磊控球差、球卻很有威力 讓教練大讚
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 主播拚幸福 王怡仁人母享受遛兒樂
- （台北）農會改選 關鍵士林區龍虎鬥
- 〈愛瘋迷〉夫妻孕事 關你啥事
- 旅美自找的！ 何紹彬拚進馬林魚1A
- 共軍枕戈以待 美軍亮劍挑戰 美航母打擊群巡弋南海
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：會動的珍奇蘭花！？台灣蘭展熱身展在南紡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分