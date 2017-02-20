會動的珍奇蘭花！？台灣蘭展熱身展在南紡

繽紛蘭海世界蘭藝展，即日起到二月二十八日在南紡購物中心展出。（記者王俊忠攝）

2017-02-20 09:25

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南舉行的台灣國際蘭展即將展開，台灣蘭花產業聯盟發展協會即日起到二月二十八日在南紡購物中心舉行「繽紛蘭海世界」蘭藝展，展出蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭等六大系珍稀蘭種與得獎花卉，現場有一座蘭花密室，民眾可透過放大鏡看到會「動」的蘭花，深具寓教於樂、療癒心性效果。

趕在台灣國際蘭展開幕前，南紡購物中心在一樓時尚廣場舉辦這場蘭藝熱身展，讓民眾搶先看美麗珍奇的各種蘭花，台灣蘭產聯盟發展協會理事長吳明坤與南紡購物營運長江文凱表示，此次展覽主題為蘭花與生活的結合，希望透過展覽加深民眾對蘭花的認識，使蘭花的獨特藝術感融入生活中。

此次蘭展分為藝術型與極致型蘭藝兩區，極致型為比賽職業級的蘭花，花種奇特多元，花藝區由蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭、文心蘭、仙履蘭、樹蘭與石斛蘭六大系列蘭種組成，包括來自美洲的跳舞蘭、歐洲嘉德麗雅蘭、大洋洲軛瓣蘭、非洲三尖蘭、亞洲仙履蘭與荳蘭，展場中央布置紅、白兩色冠軍蝴蝶蘭、煙火荳蘭、迪爾荳蘭與鵝頭荳蘭等各式荳蘭，讓民眾搶先體驗蘭花的獨特魅力。

除了五大洲珍稀蘭種，現場設置一座蘭花密室，民眾可透過放大鏡觀看會「動」的蘭花，毛毛蟲荳蘭在微風吹拂下，花朵有如毛毛蟲爬行，生動有趣；蜥蜴蘭因風吹動，花朵猶如活動中生物，在昆蟲眼中有如獵物，待昆蟲靠近，蜥蜴蘭再藉機捕食昆蟲，形成奇特生態景觀，值得民眾一觀。