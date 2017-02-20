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獵鷹9號火箭發射 運送太空人目標邁步

2017-02-20  02:36

〔中央社〕太空探索科技公司獵鷹9號火箭，今天從佛羅里達州NASA以往將太空人送至月球的發射台發射，億萬富豪馬斯克及其公司要將太空人載至國際太空站的目標，往前邁出一步。

路透社報導，美東時間今天上午9時39分（台灣時間19日晚間10時39分），70公尺高的獵鷹9號（Falcon 9）搭載「龍」（Dragon）貨運飛船，從美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的39A發射台升空，前往國際太空站（ISS）。

發射後9分鐘，獵鷹9號的主節飛回靠近卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）的一座發射台，這是太空探索科技公司（SpaceX）第8次成功讓火箭降落。

該公司創辦人馬斯克（Elon Musk）推文說：「歡迎回來，寶貝。」

今天是太空探索科技公司首次在39A發射台將火箭發射升空。這座發射台原本是為1960年代的阿波羅（Apollo）登月計畫而建，後來重新做為太空梭發射用。

太空探索科技公司與波音公司（Boeing Co）預定於2018年底前，開始將太空人載往國際太空站。國會稽核處（GAO）一份報告上週指出，這兩家公司面臨技術障礙，可能使他們的計畫因此延宕。

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