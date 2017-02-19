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自由試乘第1個假日 機捷單日運量創新高

自由試乘第一個假日，機捷運量9萬8千人次再創新高。（桃捷公司提供）

2017-02-19  22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是機場捷運啟動自由試乘的第一個假日，整體運量符合先前預判趨勢，共寫下3項新高，全線單日總運量達到約9萬8000餘人次，機捷A1台北站衝到2萬3000餘人次，A13機場二航廈站運量也破萬，將近1萬1000餘人次。從每天總結的運量數字顯示，第一天約5萬餘人次，第二天的5萬5千餘人次，第三天一舉突破7萬6千多，到今天逼近10萬，顯示第一週的運量逐步增加。

桃捷總經理陳凱凌表示，桃園上下嚴陣以待，這幾天團隊檢討車站的動線，包括號碼牌發放的位置，已改成進票閘口前會先蓋戳章，引導縮短人流動線到票口等，透過這幾天壓力測試的磨練，讓桃捷員工和志工越來越熟悉大量人潮的應變。

而自由試乘4天來，人潮最多仍度集中在A1台北站，桃捷鼓勵民眾分流到A2三重站、A3新北產業園區站至A7體育大學站之間的各站；或南段可就近到A15大園站至A20興南站之間，除了A18高鐵桃園站以外的各站搭乘，可以更快更迅速搭上列車。

桃捷另提醒民眾，試營運期間的營業時間是上午8點到下午4點，尤其是下午請大家提早搭車回程，可以避免擠上下午4點比較擁擠的車外，下午人潮是集中從機捷桃園段，南往北方向比較擁擠，呼籲大家為了安全考量，避免太多人聚集在比較狹窄的月台。

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  • 自由試乘第一個假日，機捷運量9萬8千人次再創新高。（桃捷公司提供）

    自由試乘第一個假日，機捷運量9萬8千人次再創新高。（桃捷公司提供）

  • 自由試乘第一個假日，機捷運量9萬8千人次再創新高。（桃捷公司提供）

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