一例一休成本上升 勞團：過度誇大

2017-02-19 21:56

〔記者吳柏緯／台北報導〕被政府視為重要勞工政策的一例一休上路兩個多月，不但資方頻頻跳腳，要求勞動部微調、放寬彈性，就連勞工也不買帳，勞團批評這項政策上路之後不但沒有改善勞工的勞動條件，甚至造成勞工的薪資水準下降。

中華民國工商總會今天提出調查報告，顯示一例一休修法將使全台約7成的企業，每年人事成本增加3％以上，對於產業發展與投資意願並非好事。不過對於這項數據，桃園市產業總工會顧問毛振飛認為過於誇大，他表示這僅是工商團體放話手段，目的是希望提高加班時數上限與放寬排班限制。

一例一休上路之後，勞團持續到全台各地舉行座談會，了解勞工遭遇到的困難。毛振飛指出，在座談的過程中聽到不少勞工表示，原本以為一例一休上路後可以靠加班多賺取一些加班費，不無小補。但實際上，因為加班費上升，所以加班機會反而下降了，不但沒有賺到加成的加班費，甚至連過去原本有的加班費也因為加班時數下降而降低。

此外，由於剛過完農曆年，目前許多工廠處於訂單的淡季，甚至有勞工向勞團表示雇主要求他們放無薪假，減少人力成本的支出。毛振飛批評，企業主不斷哀號新法上路後人力成本太高，同時卻又透過各式的方式減少勞動成本的支出，結果企業沒有受害，反而勞工的各項權益都被犧牲。

毛振飛直言，勞動市場也有淡旺季之分，目前屬於淡季卻都已經發生這樣傷害勞工權益的情況，未來四、五月的旺季到來、人力需求上升時，雇主為了規避加班費等責任，勞工的勞動條件恐將更惡化。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，提高加班費、增加勞工的休息時間本來就是一例一休修法時的主要精神，資方不斷以此威脅政府與人民，非常可惡。他並表示，的確許多人需仰賴加班費過活，但原因是台灣的薪資水準過低。未來也會針對此事向政府施壓，希望能盡快讓薪資水準提升，避免勞工須過勞工作以維持生活。