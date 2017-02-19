你燈會了嗎？最後一夜！台灣燈會揪你趕快來
台灣燈會主燈秀變化萬千，讓人目不暇給。（記者廖淑玲攝）
［記者廖淑玲／雲林報導］你燈會了嗎？2017台灣燈會虎尾主燈區今晚閉幕，最後一夜主辦單位安排一場比一場精彩的節目，歡迎遊客把握，趕快進園共襄盛舉。
台灣燈會從北港燈區7日啟燈、虎尾主燈區8日試營運、11日啟燈，到17日晚間6點止，突破千萬參觀人次，展現台灣燈會超人氣，今晚是最後一晚閉幕夜，主辦單位強調，燈會精彩不斷電，即使到最後一刻仍力求完美。
台灣燈會辦得精彩，遊客欲罷不能，網路一片叫好要求延展，但雲林縣政府強調虎尾主燈區不會再延，讓燈區中午時就擠進滿滿人潮，主辦單位除呼籲遊客下午儘量搭乘接駁車進園，也加強四周道路指揮及疏導，籲請駕駛人及遊客配合。
雲林縣政府工務處長彭子程指出，燈會活動期間一天最多使用358輛遊覽車，另彰化縣與嘉義市等2條城際接駁車路線，載客數也出乎原規劃每天都在增加，為提高接駁效率，主辦單位在雲145乙線規劃雙向約6公里的接駁車專用道，發揮快速疏運功能，遊客等候時間也比預期15-20分鐘縮短至5-10分鐘，有效疏解鄰近縣市車流。
除了燈區秀不完，今晚6點半起主舞台有雲林縣立蔦松國中、台灣飛鴻館龍獅團、爵代舞蹈劇場、飛雲舞蹈劇場、泰雅原舞工坊、弗莎巴西打擊樂團、鼓魂鈦鼓、虎劇團、TBALLSTAR、日本扯鈴協會、台灣戲曲學院所帶來的表演，百米藝閣燈區也有無雙樂團精采演出，主辦單位保證絕無冷場。
台灣燈會虎尾主燈區最後一天，主辦單位籲請遊客儘量搭乘接駁車。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會虎尾主燈區還成了絕佳欣賞夕陽景點。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會百鳥迎福燈區，你走過了嗎？（記者廖淑玲攝）
具有濃濃藝術風的農村再生藝術燈區。（記者廖淑玲攝）
南洋風十足的新住民燈區。（記者廖淑玲攝）
台灣燈會豪華、氣派十足的迎賓門。（記者廖淑玲攝）
演出場場爆滿的偶戲春秋燈區。（記者廖淑玲攝）
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