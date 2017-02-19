獨家》護鈔斷掌少年困頓 台西故鄉人送溫情

台西國小校長戴進隆（左2）及雲林縣迦南地弱勢輔助協會理事丁弘毅（右1）致上來自台西故鄉的愛心捐款。（丁弘毅提供）

2017-02-19 13:48

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕在超商打工的丁姓少年，因勇敢阻止搶匪遭斷掌，雲林縣台西國小校長戴進隆覺得少年的行為「勇敢又負責」，網路肉搜後得知其為台西人且家境並不充裕，台西鄉親幕款籌得25萬元今天送抵新北市板橋亞東醫院，希望協助少年復建及就學；少年和家人對於來自故鄉的溫情感動不已。

新北市新莊的萊爾富超商打工的丁姓少年，遭陳姓惡少持西瓜刀搶劫，丁姓少年反抗被西瓜刀削斷左手掌，包括右額頭、胸部、背部也接連中刀，倒地後嫌犯企圖打開收銀機，少年仍奮勇拖著連著皮的斷掌起身制止，直到失血過多倒地不起被接班店員發現送醫。

斷掌少年姓丁，而全台丁姓民眾多數來自台西，戴進隆認為丁姓少年「勇敢又盡責」，在現代社會已不多見，和台西海口囝仔的個性很像，因而在臉書社團「台西人的天地」展開肉搜，竟意外找到少年失散多年的叔公等親戚。

戴進隆聯繫後得知少年家境並不充裕，為了分擔家計才去超商打工，尤其，工作兩個多月的丁姓少年，超商竟連勞保及意外險都未投保，因而發起募款，獲得台西鄉親熱烈反應，雲林縣迦南地弱勢輔助協會除了捐助3萬元，更協助統合募款事宜。

戴進隆及雲林縣迦南地弱勢輔助協會理事丁弘毅等人今天把來自故鄉的愛心捐款專程送往新北市板橋亞東醫院。丁姓少年及其家人上午在病床前接獲來自故鄉台西的捐款關懷，相當感動，他們表示，台西真是個重情重義的地方，永遠以台西人為榮。

護鈔斷掌少年原來出身雲林台西，台西鄉親前往探視慰問。（丁弘毅提供）