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闔家「機捷一日遊」自由試乘近班班爆滿

機捷無論直達車、普通車都幾乎爆滿。（記者陳昀攝）

2017-02-19  11:30

〔記者陳昀／桃園報導〕今天是機場捷運開放民眾自由試乘第4天，由於昨天是補班日，原本預期今天人數會變多，A8長庚醫院站的站務人員表示，第一梯次有因應人潮調整號碼牌發放人數，發了原本的2倍，近800張，第二梯次人潮趨緩，仍持續有民眾索取號碼牌。

記者訪問多位民眾發現，今天到A8站的乘客以50歲以上民眾與家庭居多，不少桃園市民趁今天放假搭乘機捷一日遊，且大多人是到台北車站或A8的購物商城逛街，不過，林口在地人多表示，未來若要收費，在不趕時間情況下，還是會選擇便宜的公車。

記者實地觀察發現，直達車、普通車都幾乎是爆滿狀態，進出站刷悠遊卡情形大致還算順暢，只是刷卡等待間距略長，若乘客急於過匝門，會發出嗶嗶警鈴聲，但桃捷公司在A8站有安排2至3名人員協助，動線還算流暢。

身障的蘇先生表示，他這兩天都從台北車站搭機捷到A8長庚醫院站看診，他覺得機捷的無障礙設施很友善，列車到站也時有對準月台門，且時間頗快，未來從台北到長庚回診都會搭機捷，但如果要到桃園、中壢，機捷相對時間較長、又貴，還是會搭火車。

另外，蘇先生還指出，A8長庚醫院站站外的文化一路、復興一路口只有單邊行人號誌燈，有一邊完全沒有紅綠燈與行人號誌，相當危險。

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  • 身障的蘇先生認為機捷的設施對身障者相當友善，他搭機捷到林口長庚回診也很方便。（記者陳昀攝）

    身障的蘇先生認為機捷的設施對身障者相當友善，他搭機捷到林口長庚回診也很方便。（記者陳昀攝）

  • 旅客進出匝門還算順暢。（記者陳昀攝）

    旅客進出匝門還算順暢。（記者陳昀攝）

  • 今天搭乘機捷的人數頗多。（記者陳昀攝）

    今天搭乘機捷的人數頗多。（記者陳昀攝）

  • 住在林口的王小姐（右）一家人，一早就搭機捷打算到處走走，她說上班日國道容易塞車，有機捷方便很多。（記者陳昀攝）

    住在林口的王小姐（右）一家人，一早就搭機捷打算到處走走，她說上班日國道容易塞車，有機捷方便很多。（記者陳昀攝）

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