百歲山佳車站修復完工 國寶級火車CK124 再現江湖
2017-02-18 14:40
國寶級蒸氣火車頭CK124進站，鐵道迷爭相拍照留影。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局與台鐵為慶祝百年古蹟「山佳車站」修復完工，從彰化機務段請出古董級的CK124蒸氣火車頭擔任開場主角，載著參加活動的來賓，由樹林站緩緩駛入山佳站，沿途民眾熱情招手，兩車站民眾爭相夾道歡迎及合照，讓原本簡單隆重的古蹟車站啟用儀式，更添風采。
台鐵的蒸氣火車頭CK124堪稱台鐵國寶級火車頭，冒著蒸氣鳴笛抵達樹林站和山佳站時，兩側月台站滿爭睹的民眾，拿著相機猛拍，黑漆漆的火車頭上鑲著紅底金字「CK124」，猶是老當益壯，82歲的年資翻山越嶺還是輕而易舉。
台鐵彰化機務段特別派出5位資深技師陪同前來，緊盯著各項儀表和壓力計，讓國寶級車頭保持最佳狀態，副段長王顯丕說，民國20年啟用的CK124，最快時速可達85公里，但是為保護這輛古董火車頭，限速60公里，平常停放在彰化的扇形車庫，遇到重大節慶才會開出來共襄盛舉，一飽鐵道迷眼福。
文化局特別挑選黃政銓和周凌可兩位小朋友，擔任山佳站的一日站長，10歲的黃政銓本身就是鐵道迷，最喜歡的書是火車圖鑑，看著書本上的CK124「活生生」就在眼前，非常興奮，大家搭著CK124拖掛著早期的普通車廂，一路搖晃前進，屬於每個人的美好回憶紛紛湧上心頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 大安溪畔流浪狗群聚 老翁遭攻擊重傷
- 唐鳳化身機器人阿楞 與清大師生對談創新創業
- 可調式高跟鞋與豬隻健康微晶片 清大學生創新創業
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- MLB》淪交易籌碼又被迫移防 海賊王：日子還是要過
- 清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光
- 土耳其傳爆炸事件 數人受傷
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 新聞幕後／郭泓志兩卡皮箱赴美 行程驚喜亂了
- 兩派人馬歡唱完後打群架 進警所蹲再送辦
- 國民黨主席選舉民調數字 吳敦義：不用太高興
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 得知兄長遭刺殺 傳金正恩癱軟沙發、痛哭失聲
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈
- 台紙委託書戰開打 董座「50元禮券」抗總座「護唇膏」
- 領重大傷病證明逾96萬人 元大人壽：有重大傷病保險更安心
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 感冒恍神狠撞協力車 祖孫三代賞花1死2傷
- 《中英對照讀新聞》Austrian authorities seeking Hitler double seen around birthplace 奧地利當局尋找希特勒出生地附近被看到的分身
- 〈家禽禁運禁宰〉雞肉庫存剩3天 今討論分配供應
- 加速建案去化 名軒讓利5~8%
- 美中外長首次會面談「一中」？ 雙方聲明稿大不同
- 惡毒蟲棄受傷女友 反嗆「看見警察不跑才有鬼啦」
- 明星賽急凍 票價創7年新低
- 南港都計設專區 工業區可做住宅
- 亞洲羽球混合團體賽 中華隊無緣4強
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 巫師慶到不行 連22場破百分
- 憂228史料消失 薛化元籲暫停銷毀檔案
- 中國漁船非法越界 我海巡雙艇開槍逮捕
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客
- 安眠藥迷昏感冒繼女 逼吃避孕藥獸行曝光
- 遭指撞臉潘迎紫 BY2妹委屈討拍
- 水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕
- 蒸汽火車頭無緣》山佳鐵道公園 改放煤斗車
- 干預匯率 美作賊喊抓賊
- 文化銀行》50歲的街頭藝人！徐皖華快手剪字：「只要是會寫的字都會剪」。
- 自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴
- Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃
- 從小在醫院寫功課 廖鵬翔矢志行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：百歲山佳車站修復完工 國寶級火車CK124 再現江湖
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分