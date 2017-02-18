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百歲山佳車站修復完工 國寶級火車CK124 再現江湖

國寶級蒸氣火車頭CK124進站，鐵道迷爭相拍照留影。（記者翁聿煌攝）

2017-02-18  14:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局與台鐵為慶祝百年古蹟「山佳車站」修復完工，從彰化機務段請出古董級的CK124蒸氣火車頭擔任開場主角，載著參加活動的來賓，由樹林站緩緩駛入山佳站，沿途民眾熱情招手，兩車站民眾爭相夾道歡迎及合照，讓原本簡單隆重的古蹟車站啟用儀式，更添風采。

台鐵的蒸氣火車頭CK124堪稱台鐵國寶級火車頭，冒著蒸氣鳴笛抵達樹林站和山佳站時，兩側月台站滿爭睹的民眾，拿著相機猛拍，黑漆漆的火車頭上鑲著紅底金字「CK124」，猶是老當益壯，82歲的年資翻山越嶺還是輕而易舉。

台鐵彰化機務段特別派出5位資深技師陪同前來，緊盯著各項儀表和壓力計，讓國寶級車頭保持最佳狀態，副段長王顯丕說，民國20年啟用的CK124，最快時速可達85公里，但是為保護這輛古董火車頭，限速60公里，平常停放在彰化的扇形車庫，遇到重大節慶才會開出來共襄盛舉，一飽鐵道迷眼福。

文化局特別挑選黃政銓和周凌可兩位小朋友，擔任山佳站的一日站長，10歲的黃政銓本身就是鐵道迷，最喜歡的書是火車圖鑑，看著書本上的CK124「活生生」就在眼前，非常興奮，大家搭著CK124拖掛著早期的普通車廂，一路搖晃前進，屬於每個人的美好回憶紛紛湧上心頭。

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  • 小朋友手拿CK124的模型與實車合影。（記者翁聿煌攝）

    小朋友手拿CK124的模型與實車合影。（記者翁聿煌攝）

  • 台鐵彰化機務段派出五位技師隨車照顧CK124 火車頭。（記者翁聿煌攝）

    台鐵彰化機務段派出五位技師隨車照顧CK124 火車頭。（記者翁聿煌攝）

  • 黃政銓（左）和張凌可擔任一日站長。（記者翁聿煌攝）

    黃政銓（左）和張凌可擔任一日站長。（記者翁聿煌攝）

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相關關鍵字： CK124 國寶級火車頭 山佳車站 火車 蒸汽火車頭
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