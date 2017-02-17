土地公爺爺愛乾淨 掃走「無力」迎新生

陳照阿公曾擔任鄰長，多年前本報致贈的外套仍視為珍寶，逢氣候變冷就穿起來禦寒。（記者陳冠備攝）

2017-02-17 23:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕凌晨4點半，眾人還在夢鄉，87歲的陳照阿公已經起床，拿著掃具坐在輪椅上出門掃地去，他沿著家門前100公尺長的街道，不疾不徐的一路掃到家門口，熱忱服務的心一做就是19年。

彰化縣田中鎮一處三合院內住著一位獨居老人陳照，19年前，一場車禍造成他雙腳漸漸無力，「走沒叮噹」的他未此失志，堅持每天拿起掃把，腳一跛一跛的把社區環境打掃乾淨，他還架起圍籬種起甘蔗、木瓜、香蕉、蔬菜等農作物，不定時與鄰居分享收穫喜悅，旁人被他殘而不廢的行動力感染，朋友越交越多，還稱呼他為「土地公爺爺」。

陳照表示，家中三代都曾擔任鄰長，自己年輕時也做過總鋪師，所以喜歡走入人群，服務他人，可是車禍後雙腳漸漸無力，失去以往的行動力，只好辭去鄰長一職，但是愛服務、好動的個性不變，因此每天利用打掃跟耕種農作物當復健，即使後來雙腳完全無力，只能推著輪椅工作，也是樂此不彼。

陳照說，5年前妻子過世，只剩他獨居老厝，每當傷心時只能依賴宗教信仰，家中神明廳侍奉關聖帝君、玄天上帝、土地公等8只神尊，他每日點香虔誠祭拜，覺得自己能「走」出新人生，是眾神給予的力量。

華山基金會田中天使站站長陳春程說，面對困境陳照阿公總是笑口常開，本應是有人照顧生活起居，但阿公樂觀面對生命，煮飯、種菜、劈材等生活起居樣樣不假他人，加上他總是把居家環境保持得一塵不染，總是令我們懷疑真的是他一個人做的嘛？可是他總會身體力行，就像有個巨大的靈魂站在我們面前，令人臣服，有時就覺得他像「土地公爺爺」一樣，有股指引大家前進的力量。

陳照阿公每日點香虔誠祭拜神明，視宗教為走出人生的力量。（記者陳冠備攝）

87歲的陳照阿公，勇敢對抗腳疾，樂觀面對生命，被旁人尊稱為「土地公爺爺」。（記者陳冠備攝）

不良於行的陳照阿公，每日推著輪椅與助行器，走出門口打掃，服務人群不嫌累。（記者陳冠備攝）

87歲的陳照不在乎雙腳無力症狀，每日推著輪椅整理農作。（記者陳冠備攝）