看好台灣潛力 麗星郵輪推出雙郵輪服務

2017-02-17 22:34

〔記者莊士賢／台北報導〕耕耘台灣多年的麗星郵輪，有鑒於亞洲郵輪旅遊蓬勃發展，以及台灣位居亞洲第二大客源市場，看好台灣郵輪旅遊發展潛力，麗星郵輪母公司「雲頂香港」表示，自今年3月起首度在台灣提供麗星郵輪「寶瓶星號」及「處女星號」雙郵輪服務，並以基隆與高雄為母港，推出全新郵輪旅遊行程之外，還持續推出東北亞航程郵輪行程，旅客郵輪行程選擇益加多元化。

台灣近年來郵輪旅遊蓬勃發展，為激勵台灣郵輪旅遊益加發展，麗星郵輪將於今年3月起在台灣推出「寶瓶星號」及「處女星號」雙郵輪，並以基隆與高雄為母港。雲頂香港高級副總裁吳明發表示，「處女星號」自3月起將以高雄為母港，推出高雄—香港—馬尼拉—老沃6天5夜的新郵輪行程，此外，「處女星號」在今年7月至10月期間，也將以東京、上海為雙母港，針對台灣旅客推出8天7夜東京出發的郵輪行程，透過多元郵輪行程提供旅客不同的郵輪旅遊體驗。

推出新郵輪行程之外，「寶瓶星號」及「處女星號」也將持續推出備受歡迎的日本郵輪航線，如「處女星號」以高雄、基隆為母港，推出高雄—那霸—宮古島5天4夜、基隆—那霸—鹿兒島—宮崎6天5夜等郵輪行程，「寶瓶星號」以基隆為母港，推出基隆—石垣島—那霸、基隆—宮古島—那霸等不同郵輪行程，喜愛旅遊日本的旅客可以郵輪方式感受不一樣的日本旅遊樂趣。

雲頂香港旗下的星夢郵輪，是雲頂香港創立的亞洲第一個豪華郵輪品牌，主打亞洲豪華郵輪旅遊。星夢郵輪旗下「雲頂夢號」於2016年11月啟航，以香港為母港，推出3天2夜海洋假期及6天5夜越南郵輪行程，4月將推出新的6天5夜沖繩假期行程，12月也預計以新加坡為母港，推出新航線及行程。另外，「雲頂夢號」將於7月推出限量美人魚游泳教育課程，旅客在郵輪上可體驗新的遊樂活動。「雲頂夢號」姐妹船「世界夢號」也預計於今年11月面世，並以香港為母港，屆時將提供旅客更多元選擇及郵輪體驗。