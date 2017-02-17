千度近視不忍換眼鏡 高材生的作文讓師心疼
2017-02-17 20:09
〔記者洪臣宏／高雄報導〕「這是真的嗎？」國文老師張儷禛在罹患蠶豆症學生陳伯霏模擬作文卷上，看到他自曝眼鏡度數「不屬於我」，閉口不談竟是不忍加重父母負擔，老師們被孝心感動，學測前夕集資送他新眼鏡，陳拿下58級分，他說：「這是新眼鏡的加持。」
中山工商在學測前夕加強作文練習，陳伯霏去年11月在模擬作文卷上，寫下對眼鏡的心情，結語「從苦難中生成的欣賞眼光，就是我的無限力量」，讓張儷禛感動到批下「這句話很美，但也別苦了自己，老師會心疼的」。
陳伯霏患有蠶豆症，天生就是大近視眼，國小已經達600度，考量家中經濟一直未配眼鏡，總是坐在第一排，直到國一才戴眼鏡，度數也直線上升，第2副眼鏡支架壞掉，他也是忍了多月才換，第3副還是撿別人用過的，但才700度，對於近視上千度的他來說，還是不敷使用。
張儷禛告知導師簡鶴昇、副導師陳菁徽狀況，趕緊帶他去驗光，發現他的度數飆到近千度，還有嚴重斜視，他從未透露，直到作文寫下「朦朧美很棒」自述，張儷禛驚訝到批問「這是真的嗎？」
張儷禛說，陳的文筆很好，但最近他的模擬作文總是無法及時完成，要他拿回去補寫，文章讓她驚豔，直到這篇作文才知道真正原因。
3名老師集資送他新眼鏡，陳伯霏原本婉拒，後來感動接受，學測回程時落下男兒淚發願：「未來也要幫助別人，回饋社會。」陳將選擇政大日文系，他說學測比模擬考成績好，都要歸功新眼鏡的加持，「我會永遠保存不忘師恩」。
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