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八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項追夢

2017-02-17  17:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕八仙塵爆傷患陳萬坤四肢燒傷，在陽光基金會復健1年後，去年以挑戰鐵人三項為目標，將游泳、騎單車、跑步當復健，發現運動有助復原，決定手腳穿戴壓力衣，參加3月4日在高雄舉辦的愛河國際鐵人三項比賽，他鼓勵傷友說：「要設定目標，才有動力，勇敢走出戶外追夢！」

36歲陳萬坤原為電腦繪圖工程師，為了專心復健而辭職，目前手指功能已恢復到案發前狀態，也就是可正常操作滑鼠繪圖，所以透過參加鐵人三項比賽，證明自己的努力。

陳萬坤表示，他本來很少運動，後來在住家附近看到鐵人三項比賽，覺得很有意義，開始自我訓練，2014年一口氣參加2次，從此愛上游泳、騎單車、跑步，養成運動習慣。

2015年6月與朋友到八仙樂園遊玩，雙雙慘遭襲擊，陳萬坤四肢嚴重燒傷，但他不放棄希望，專心復健並與其他傷友相互勉勵，去年6月滿週年後，確認已無傷口，改以游泳、騎單車、跑步等運動復健。

陳萬坤指出，原本只能每週一次游300公尺，現在每週三次、每次1500公尺；自行車則從20公里增加到60公里；跑步更從5公里大幅拉長到21公里。

然而，過程是很艱辛的，就算運動全程都穿壓力衣，但雙腳仍然很刺痛，且因四肢無法排汗，感覺悶熱，「但我告訴自己要撐下去！」因為鐵人三項比賽是陳萬坤設定要完成的目標、追求的夢想，「我必須要有強大的意志力」。

經過1年的自我訓練，陳萬坤認為復原狀況比不運動時還要好，所以他鼓勵傷友「勇敢走出戶外追夢」！

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  • 陳萬坤手腳穿戴壓力衣，挑戰愛河國際鐵人三項比賽。（記者洪定宏攝）

    陳萬坤手腳穿戴壓力衣，挑戰愛河國際鐵人三項比賽。（記者洪定宏攝）

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