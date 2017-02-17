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碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！

有日本網友直接拍影片親身體驗「雞雞泡碳酸水」。（圖取自YouTube）

2017-02-17  07:33

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上瘋傳「用碳酸水訓練生殖器」的圖片，先前有網友在PTT上透露親自體驗的心得，沒想到現在有日本網友直接拍影片測試！

這張在網路上瘋傳的圖片是教大家用碳酸水訓練生殖器，上面寫道：「一開始會有好像被無數蜜蜂螫的痛感喔！」「如果可以習慣刺激的話就可以自由自在的控制發射咧！」引起不少網友討論。

有日本網友發揮了實驗精神，還將過程拍成影片，這名男網友也是看了網路上瘋傳的圖片，好奇心使然，想要親身體驗看看。影片中，男子先唸了注意事項，接著把碳酸水倒進杯子中，他以伏地挺身的姿勢將生殖器放入杯子，不過才剛放入杯子，他就跳起來，似乎相當刺痛，實驗也宣告失敗。

相關影片請見：

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  • 網路上瘋傳一張圖片，內容是告訴大家將生殖器放入碳酸水內可以提升勃起力。（圖取自PTT）

    網路上瘋傳一張圖片，內容是告訴大家將生殖器放入碳酸水內可以提升勃起力。（圖取自PTT）

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相關關鍵字： GG 勃起 汽水 生殖器 碳酸水
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