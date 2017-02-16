東港有批「住民」在玉里 翻山越嶺20年只為傳情
2017-02-16 20:47
〔記者陳彥廷／東港、玉里報導〕25位設籍東港的玉里「住民」，可不是選舉時幽靈人口，他們遠離家人久居在花蓮玉里兩間醫院的長照中心，雖然東港鎮公所暖心帶領家人前往探視，但隨時光荏苒、有體力翻山越嶺的家屬越來越少，「懇親」一懇20年，卻是住民每年最重要也最期待的「過年」。
衛福部玉里醫院和台北榮總玉里分院精神病友長照中心收容25位來自200公里外的東港住民，由於住民返家不易，為解思親之情，東港鎮公所元宵後帶眷屬到玉里探視住民已成傳統，傳承20餘年。
小雨（化名）時值花樣年華就成住民，當初疑似參加喪禮「中煞」，求神問卜不見好轉，束手無策下只能讓小雨遠赴玉里治療，至今半世紀，她已滿頭華髮；母親阿罔姨高齡已近90歲，白髮蒼蒼以雨傘當柺杖，但為避免舟車勞頓數年未見小雨，不過今年她決定帶著老邁身體再度探視小雨，搭上逾5小時的「懇親」專車翻山越嶺到玉里。
阿罔姨搭車過程中在孫女和公所專人攙扶下進出，但小雨狀況不佳，阿罔姨到病房時小雨雖認出媽媽，但情緒尚無法平復，在房內跺來步去，場面令人鼻酸。阿罔姨透過轉述苦嘆，要不是沒辦法，哪個作媽媽的捨得讓女兒遠離自己長達半世紀？
「懇親」隨著親友團年紀增長，日漸淍零更顯可貴，鎮長徐志雄及縣議員林蔡鳳梅到場發紅包，分享春節氣氛，徐志雄說，許多住民來自弱勢家庭，隨年紀漸長，東港雙親更老邁，除生活上捉襟見肘，體力也逐漸難以負荷，無餘力關懷遙住在中央山脈另一頭的家人，結合東港警分局、衛生所等單位資源延續傳統，聯合舉辦花蓮玉里傳情關懷活動，考量家屬需要，提供交通及膳食讓眷屬順利傳情，除眷屬能前來見久違親人，也代表不克前來的鄉親來探視東港子弟。
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