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玩太嗨！ 男大生「雞雞」骨折

2017-02-16  17:51

〔即時新聞／綜合報導〕糗！1名網友在《Dcard》上分享〈史上最羞恥急診〉，「哭哭」日前和女友玩太嗨，結果不小心折到了「老二」，腫脹刺痛不加理會，不料卻慘變「閃電屌」，疼痛劇烈到只得硬著頭皮掛急診。

這名男大生在PO文中表示，掛號檢傷、問診時接連被護理師、醫師問到哪裡受傷，因為自覺太丟臉，僅小聲地說，「生殖器折到」，有趣的是，醫生還反問「怎麼折到的？是去撞到嗎？奇怪，在床上怎麼會折到呢？」讓他超窘。

隨後轉診至泌尿科，照了超音波，所幸經檢查後，僅是組織挫傷造成白膜拉扯及腫脹，沒有斷裂跟破損，但原PO趕緊詢問，「醫生為什麼我歪掉了」，醫生邊忍笑邊回，持續追蹤即可、乖乖休息別亂玩。

對此，網友大笑，表示想看「雞雞」的超音波照，還有人說，17公分大鵰「對折後剩下8.5cm」、「長度減半，加倍粗度」，也有人直呼「老二沒有骨頭啦，它是個海綿體該叫白膜破裂啦」，原PO隨即跳出來澄清，「白膜破裂的俗稱就是生殖器骨折，我當然知道沒骨頭，嗚嗚，好歹他跟了我21年了」，另有網友安慰，「我們老師跟我們分享過案例，你不是特別的」。

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