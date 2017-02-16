2016第4季蘋果手機銷量超三星 OPPO進前4強

2017-02-16 17:11

〔記者王憶紅／台北報導〕國際研究暨顧問機構Gartner表示，2016年第4季全球智慧型手機對終端使用者銷售量總計4.32億支，年增7%。其中，蘋果（Apple）在2016年第4季超越三星（Samsung），拿下全球智慧型手機龍頭廠商寶座，值得注意的是，華為與三星的差距已縮小，而OPPO進入前4名。

2016年第4季全球智慧機銷售量排名分別為蘋果17.9%、三星17.8%、華為9.5%、OPPO6.2%、步步高5.6%。2016年全年智慧型手機銷售量總計15億支，年增5%。

Gartner研究總監Anshul Gupta表示，三星2016年第4季智慧型手機銷售量下滑8%，已連續2季呈現下滑，市占率也較前一年同期掉2.9個百分點。

Anshul Gupta還指出，三星智慧型手機銷售量從2016年第3季開始下滑，主要原因在於停售Galaxy Note 7的決定，且三星還面臨著來自於華為、OPPO、步步高（BBK）和金立（Gionee）等這些銷售量均逐季成長廠商，其中階與入門級智慧型手機日益激烈的競爭。

蘋果睽違8季後重新奪回全球智慧型手機龍頭廠商寶座，但與三星的銷售量差距卻是史上最近，兩者只相差25.6萬支。Anshul Gupta表示，蘋果上次奪下冠軍是在2014年第4季，當時因首次推出大螢幕手機iPhone 6與6 Plus而帶動銷售量。這次重返冠軍寶座則是由於iPhone7與iPhone 7 Plus旗艦款手機銷售強勁；此外三星智慧型手機在北美、西歐等成熟市場，及澳洲、南韓等部分亞太地區成熟市場需求疲軟，也讓蘋果因此受惠。

2016年第4季中國品牌華為、OPPO與步步高的總市占率為21.3%，較前一年同期增加7.3%。Anshul Gupta認為，距離三星停售Galaxy Note 7不到一個月，華為就在該季推出Mate 9，時機剛好讓該款手機成為Note 7的替代品。

另一方面，華為在頂級智慧型手機產品的助力下拉近與三星之間的差距，第4季銷售量只落後3600萬支，相較於去年同期的銷售量差距超過5000萬台，兩家廠商距離明顯縮短。

OPPO則憑藉著搭載了高畫素前置鏡頭的高效能閃充智慧型手機，繼續穩坐2016年第4季中國市場上智慧型手機銷售冠軍寶座。OPPO在中國地位穩固，加上海外銷售持續成長，因而成為全球第4大智慧型手機廠商。

步步高則靠著對品質、設計與品牌形象的專注，在中國及印度成為知名行動電話品牌。步步高在中國穩居亞軍寶座，2016年第四季中國市場上略為領先華為。步步高在印度表現強勁，2016年第4季銷售量成長278%，全年成長率更超過363%，使該公司一躍成為全球第5大智慧型手機廠商。