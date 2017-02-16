空污紅害嚴重 台中火力發電廠降戴

台中市空污嚴重，市區一片灰濛濛。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-02-16 13:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空污今天紅害嚴重，台中市空品紅色警戒從昨天延續至今，中午16個空品測站就有9座達到紅害，AQI指標超過150，對所有族群不健康等級，是今年最嚴重的空污，台中火力發電廠在上午11時至下午5時啟動降戴因應，加上6號機歲修，共降載730MW。

中南部從昨天起連3天受大陸高壓出海迴流影響，空氣對流較差，空氣污染物擴散不易，出現空污紅色警戒，今天早上空污嚴重一片灰濛濛，不少民眾出門上班還以為天還沒亮「空污嚴重超有感」眼睛、鼻子癢到爆、不斷流鼻水，甚至感到呼吸困難，家裡空氣清淨機全開，出門口罩更得戴好戴滿。

台中市空品測站也有8個測站PM2.5濃度超過71每微克立方公尺（以前紫爆等級），中午時文山測站PM2.5甚至破百，達到102每微克立方公尺，東大台電測站和交通監測車也近百，西屯、忠明、大里、太平、霧峰、烏日也達到紫爆。

中興大學環工系教授莊秉潔也PO上PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，他指出「有時覺得中央政府很無能，早就預報出15日起3天空氣會很不好，還是放任大污染源恣意排放」。他也預測這波空污要等到17日週五半夜才會改善。

219全國反空污遊行將於19日台中、高雄同步登場，台中場下午1時在公益路市民廣場前集結，發起的台灣健康空氣行動聯盟說，中研院前院長李遠哲、嘉義市市長涂醒哲、雲林縣長李進勇、彰化縣長魏明谷都允諾會到場參與，中南部的環保團體、醫師團體、親子團體也響應。

環保局指出，受到氣候影響，風場微弱，目前台中市風場幾乎靜止，加上盆地地形，空污吹不出去，尤其早晚低溫，受逆溫層影響，空污會更重，民眾應做好防護，目前台中市各種空品不良應變措施。