| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

空污紅害嚴重 台中火力發電廠降戴

台中市空污嚴重，市區一片灰濛濛。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-02-16  13:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中南部空污今天紅害嚴重，台中市空品紅色警戒從昨天延續至今，中午16個空品測站就有9座達到紅害，AQI指標超過150，對所有族群不健康等級，是今年最嚴重的空污，台中火力發電廠在上午11時至下午5時啟動降戴因應，加上6號機歲修，共降載730MW。

中南部從昨天起連3天受大陸高壓出海迴流影響，空氣對流較差，空氣污染物擴散不易，出現空污紅色警戒，今天早上空污嚴重一片灰濛濛，不少民眾出門上班還以為天還沒亮「空污嚴重超有感」眼睛、鼻子癢到爆、不斷流鼻水，甚至感到呼吸困難，家裡空氣清淨機全開，出門口罩更得戴好戴滿。

台中市空品測站也有8個測站PM2.5濃度超過71每微克立方公尺（以前紫爆等級），中午時文山測站PM2.5甚至破百，達到102每微克立方公尺，東大台電測站和交通監測車也近百，西屯、忠明、大里、太平、霧峰、烏日也達到紫爆。

中興大學環工系教授莊秉潔也PO上PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，他指出「有時覺得中央政府很無能，早就預報出15日起3天空氣會很不好，還是放任大污染源恣意排放」。他也預測這波空污要等到17日週五半夜才會改善。

219全國反空污遊行將於19日台中、高雄同步登場，台中場下午1時在公益路市民廣場前集結，發起的台灣健康空氣行動聯盟說，中研院前院長李遠哲、嘉義市市長涂醒哲、雲林縣長李進勇、彰化縣長魏明谷都允諾會到場參與，中南部的環保團體、醫師團體、親子團體也響應。

環保局指出，受到氣候影響，風場微弱，目前台中市風場幾乎靜止，加上盆地地形，空污吹不出去，尤其早晚低溫，受逆溫層影響，空污會更重，民眾應做好防護，目前台中市各種空品不良應變措施。

廣告
  • 台中空污嚴重，從大坑俯看市區，幾乎看不到。（記者蔡淑媛攝）

    台中空污嚴重，從大坑俯看市區，幾乎看不到。（記者蔡淑媛攝）

  • 中南部空污嚴重，台中有9個空品測站AQI達到紅色警戒。（記者蔡淑媛翻攝）

    中南部空污嚴重，台中有9個空品測站AQI達到紅色警戒。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 中南部風場微弱，島內製造的空污吹不出去。（記者蔡淑媛翻攝）

    中南部風場微弱，島內製造的空污吹不出去。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 中興大學環工系教授莊秉潔PO出台灣PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，（記者蔡淑媛翻攝自莊秉潔臉書）

    中興大學環工系教授莊秉潔PO出台灣PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，（記者蔡淑媛翻攝自莊秉潔臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中火力發電廠 空污
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：空污紅害嚴重 台中火力發電廠降戴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.