學測台東最高72級分 東中、東女共54人破60級分
2017-02-16 12:38
［記者黃明堂／台東報導］大學學測成績出爐，台東縣兩所主要高中，唯一破70級分的是台東高中學生吳博文72級分，但是，共有54人拿到60級分以上，比去年增加，整體而言，表現進步。
台東高中今年學測有32人拿到60級分以上，比去年23人增加了9人，除吳博文72級分外，次高分是胡沐恩及魏呈恩均69級分；台東女中共22人拿到60級分以上，比去年21人多了1位，最高分是吳蕙昕及徐明真，均69級分。
台東高中校長張瑞杰分析，今年數學及國文偏難，70級分以上確實減少了，今年的學測成績公佈以後，全國滿級分人數下降，只有118人，比去年138人少了27人，最主要是因為今年的數學、國文還有社會都相對的比去年難度增加，台東高中在今年的成績也有一些變化，70級分以上確實減少了，但是在老師的督促、同學的努力認真之下，這一次全校60級分以上的人數卻大幅成長了將近4成。
台東女中說，東女達到頂標62級分以上的有13人，各科級分頂標方面，國文頂標有61人，比去年46人增加15人，自然科頂標有23人，也較去年增加4人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 外出民眾注意！西部15縣市空品不佳
- 全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低
- 西半部日夜溫差達10度 週六稍降溫
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 沒戴安全帽嗆殺警 路人火大助警壓制
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高
- 台股收盤下跌28.51點 報9771.25點
- 出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃
- 台灣經濟自由度排名11 歷年最佳
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 總統任文總會長 馬交棒劉兆玄改變慣例
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 友善新北好藥局APP 免費諮詢
- 金正男死後 韓媒：金正恩公開露臉、但神色凝重
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 突檢學童交通車 竹苗各3違規
- 牧德預估今年「三箭收成年」 早盤股價表現強勁
- 好久不見！豐臀金上衣超薄透 胸前激凸見客
- 自由廣場》「天穿日」看「薩米日」
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 媽媽蕭瑤曾遭家暴 王宇婕驚恐：是玩哪招？
- 老校舍拆 鼓山國小組合屋上課
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DGH to mull bus drivers’ work hour rules
- NBA》市值前三高球隊 林書豪皆待過
- 台商盼開放電商 張志軍正面回應
- 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
- 日戰機緊急升空破千次 逾7成針對中國
- CETA過關 歐洲議會：代表開放而非保護
- 前黃復興主委挺郝
- 日課綱將釣魚台列固有領土 駐日代表處嚴正抗議
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hostesses apply to join KMT en masse
- 送情趣玩具！ 情人節漢堡王推18禁「成人套餐」
- 為了吸睛不要命 巨乳正妹這樣做被罵翻
- 公立幼兒園 新增480個名額
- 美班機起飛時遭「鹿擊」右翼受損急返航
- 5大前瞻基礎建設計畫 政院允列入核定
- （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
- 美勞工部長提名人 帕茲德宣布退出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：學測台東最高72級分 東中、東女共54人破60級分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分