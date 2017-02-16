學測台東最高72級分 東中、東女共54人破60級分

2017-02-16 12:38

［記者黃明堂／台東報導］大學學測成績出爐，台東縣兩所主要高中，唯一破70級分的是台東高中學生吳博文72級分，但是，共有54人拿到60級分以上，比去年增加，整體而言，表現進步。

台東高中今年學測有32人拿到60級分以上，比去年23人增加了9人，除吳博文72級分外，次高分是胡沐恩及魏呈恩均69級分；台東女中共22人拿到60級分以上，比去年21人多了1位，最高分是吳蕙昕及徐明真，均69級分。

台東高中校長張瑞杰分析，今年數學及國文偏難，70級分以上確實減少了，今年的學測成績公佈以後，全國滿級分人數下降，只有118人，比去年138人少了27人，最主要是因為今年的數學、國文還有社會都相對的比去年難度增加，台東高中在今年的成績也有一些變化，70級分以上確實減少了，但是在老師的督促、同學的努力認真之下，這一次全校60級分以上的人數卻大幅成長了將近4成。

台東女中說，東女達到頂標62級分以上的有13人，各科級分頂標方面，國文頂標有61人，比去年46人增加15人，自然科頂標有23人，也較去年增加4人。