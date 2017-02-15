| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市攔截雲林土雞 今傍晚確認染禽流感 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

連10聖筊祈得米龜王 父子好運連連

方俊傑（右）與方林貴（左）父子祈得朝興宮龜王，將與民眾分享平安。（記者林國賢攝）

2017-02-15  17:32

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮朝興宮7萬168台斤「米龜王」，元宵節晚間由方俊傑以連續10聖筊祈得；他表示，2年前他父親祈得同樣重量米龜王，不僅生意特別好，當年底他還喜獲龍鳳胎，「好」運連連，今年由他祈得，希望能順順利利。

方俊傑與父親方林貴今天僱用4部大型拖板車，把7萬168台斤米龜王從朝興宮運回斗六住家旁空地，花2個多小時再堆疊龜王，供民眾欣賞，即日起接受民眾登記，下週開始跟民眾分享平安米，也會將部分平安米分送給學童及弱勢民眾分享媽祖平安。

方林貴說，2年前他以8個聖筊祈得米龜王，當年好運連連，今年由兒子出馬向吳厝媽祈龜，順利以10個聖筊祈得，相信媽祖會繼續庇佑他們，也希望與民眾分享媽祖庇護。

朝興宮建廟後就有擲筊祈龜活動，81年元宵節開始，以60台斤米龜供信徒祈求帶回家吃平安，祈得信徒隔年加碼還願，3年前「成長」到7萬168台斤，廟方決定以此為上限，讓信徒祈龜。

有意索取平安米民眾可至斗六市雲林路二段753號登記預約。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朝興宮 祈龜 米龜 米龜王
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：連10聖筊祈得米龜王 父子好運連連


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.