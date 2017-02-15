連10聖筊祈得米龜王 父子好運連連

方俊傑（右）與方林貴（左）父子祈得朝興宮龜王，將與民眾分享平安。（記者林國賢攝）

2017-02-15 17:32

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣西螺鎮朝興宮7萬168台斤「米龜王」，元宵節晚間由方俊傑以連續10聖筊祈得；他表示，2年前他父親祈得同樣重量米龜王，不僅生意特別好，當年底他還喜獲龍鳳胎，「好」運連連，今年由他祈得，希望能順順利利。

方俊傑與父親方林貴今天僱用4部大型拖板車，把7萬168台斤米龜王從朝興宮運回斗六住家旁空地，花2個多小時再堆疊龜王，供民眾欣賞，即日起接受民眾登記，下週開始跟民眾分享平安米，也會將部分平安米分送給學童及弱勢民眾分享媽祖平安。

方林貴說，2年前他以8個聖筊祈得米龜王，當年好運連連，今年由兒子出馬向吳厝媽祈龜，順利以10個聖筊祈得，相信媽祖會繼續庇佑他們，也希望與民眾分享媽祖庇護。

朝興宮建廟後就有擲筊祈龜活動，81年元宵節開始，以60台斤米龜供信徒祈求帶回家吃平安，祈得信徒隔年加碼還願，3年前「成長」到7萬168台斤，廟方決定以此為上限，讓信徒祈龜。

有意索取平安米民眾可至斗六市雲林路二段753號登記預約。