接駁捷運機場線 新北新闢7公車路線明上路

捷運機場線16日開放個人試乘，新北市有110條公車路線提供轉乘接駁服務，A3、A5、A9站新核定的7條捷運公車路線也同步上線營運。（記者何玉華攝）

2017-02-15 17:32

〔記者何玉華／新北報導〕捷運機場線16日起開放個人試乘，新北市有110條公車路線提供轉乘接駁服務，其中在A3、A5、A9站新核定的7條捷運公車路線，配合捷運機場線16日試營運時間，同步上線營運。

交通局主任秘書吳國濟說，機場線在新北市共有A3新北產業園區、A4新莊副都心、A5泰山站、A6泰山貴和站及A9林口站，原有公車路線103條，新核定7條，包括A3站的958、959，由捷運新蘆線先嗇宮行經三重光復路後，分別行走新莊化成路、新莊頭前路到Ａ3站。

A5站的960由新蘆線新莊站出發，接駁行經新莊國民運動中心、新莊田徑場及新莊高中到機場線泰山站，899由新蘆線蘆洲站行經泰山泰林路、明志路及五股洲子洋重劃區、成泰路至捷運泰山站，可接駁蘆洲、五股及泰山區民眾搭乘。

A9站新闢的854、961、962主要接駁林口區內，854由林口站行經長庚醫院、林口三井、林口區公所及醒吾科大學，961從師大林口校區站行經麗園一街及捷運林口站、962從中華路站行經大崙公園及捷運林口站。