快訊明華園愛的波麗路台中登場
粉領族車禍撞出5公分斷骨缺損 3年4次手術險癱
2017-02-15 15:42
李小姐（右二）術後復原順利，已能用右腳金雞獨立。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣1名28歲李小姐3年前因車禍，導致右大腿遠端股骨開放性骨折，強大撞擊力並造成一個5公分大小的骨骼缺損，歷經2家醫院、共4次手術，股骨缺損卻一直無法順利癒合，直到光田醫院以「帶血管腓骨」施行「顯微植骨重建手術」，取帶血管小腿腓骨植入大腿股骨缺口，經手術及6個月復健後，已能夠正常行走，還能用患（右）腳金雞獨立，重回職場。
住在苗栗縣頭份鎮的李小姐表示，因車禍強大撞擊力，造成碎骨塊由傷口掉出體外，形成一個5公分大小的骨骼缺損，先後在兩家醫院動手術，但股骨缺損卻一直無法順利癒合，致右腳容易酸痛，無法像過往正常站立、走路，右大腿則怪異向外歪，走路痠痛，像企鵝一樣一跛一跛的，右腿肌肉更因長久不用、持續萎縮，讓父母憂心忡忡。
去年中，她第4次手術植入大腿的鋼板再度斷裂，坐著輪椅到光田醫院就醫，經骨科部醫師楊鎮源評估後，在不影響病人身體功能及行動前提下，截取一段8公分帶血管的小腿腓骨植入股骨缺口，再以精密顯微手術與大腿血管接合，讓植入腓骨能持續獲得血流供應，得以快速再生填補缺口，在術中同時植入新的鋼板鋼釘，提供骨折癒合前所需的保護與支撐。
光田醫院骨科部主任李芳材說，李小姐天性樂觀，靠意志力重新站立，手術費時19個小時，術後醫護團隊累癱了，所幸過程很順利。
李爸爸則說，每次女兒動手術，自己的心如刀割，目前女兒右膝活動度已恢復正常，終於讓她擺脫3年來的噩夢，重返工作崗位。
相關影音
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 機場捷運免費搭！明起發號碼牌自由試乘
- 老舊烏賊車加倍罰 業者籲設緩衝時間
- 新北環保局工會陳情：清潔獎金全面8000元
- 好友出遊1死1傷 仁愛院區女傷者情緒低落
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 洪秀柱領導出啥問題？ 葉匡時：5個副主席3個反
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 朵思／靜靜透視 － 致大犬
- 毒殺金正男的2名女刺客 日媒：疑遭滅口殺害
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- 證券行情表、證券表格
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 暗殺金正男 女刺客畫面曝光
- 孫芸芸拋下老公 情人節自己紐約快活
- 「柚子」北川看NBA秒變小粉絲 20周年精選輯豪華推出
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 邱惠美對決李婉鈺？ 童仲彥幫她回答！
- 筏子溪景觀營造啟動 今年底可見台中市「迎賓河」
- 轉虧為盈 「凱旋」善用公共衛生服務
- 汪笨湖傳辭世？成醫透露家屬同意拔管未離世
- 黃國昌嘆小黨經營辛苦
- 黑寡婦二度離婚 稱一夫一妻制不自然
- 金正恩派女特工 毒針暗殺長兄金正男
- 新化蟋蟀路燈 目前還保留4種
- 農會選舉將至 1女子至關農門口舉牌
- 全球政府大查稅 台灣成避稅天堂？
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 艾迪頓征日有信心 準備好了
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
- 兄弟轉型驗收 「第一砲」開紅盤
- 旺宏Q1續獲利 Q2可望脫離全額交割
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 毒販親兄弟明算帳 母痛斥「沒救了」
- 尷尬！ 挺柱人士抗議 姚江臨誤喊成姚立明
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taxi driver faces 15 years in jail for sexual assault
- 移送毒蟲販毒3罪 警方遭地檢署打臉「全不起訴」
- 壁咚始祖淪魯蛇 福士蒼汰脫單全靠他
- 法律白話文小學堂》過勞之島是怎麼煉成的？勞基法的工時制度如何提升台灣競爭力
- 里長嗆「市長能不能等」 柯P：還有6年、我比郝快
- 小嫻淚訴天生沒子宮 盼代理孕母在台合法
- 國道車禍33位罹難者 預計19日火化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：粉領族車禍撞出5公分斷骨缺損 3年4次手術險癱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分