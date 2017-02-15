粉領族車禍撞出5公分斷骨缺損 3年4次手術險癱

李小姐（右二）術後復原順利，已能用右腳金雞獨立。（記者張軒哲攝）

2017-02-15 15:42

〔記者張軒哲／台中報導〕苗栗縣1名28歲李小姐3年前因車禍，導致右大腿遠端股骨開放性骨折，強大撞擊力並造成一個5公分大小的骨骼缺損，歷經2家醫院、共4次手術，股骨缺損卻一直無法順利癒合，直到光田醫院以「帶血管腓骨」施行「顯微植骨重建手術」，取帶血管小腿腓骨植入大腿股骨缺口，經手術及6個月復健後，已能夠正常行走，還能用患（右）腳金雞獨立，重回職場。

住在苗栗縣頭份鎮的李小姐表示，因車禍強大撞擊力，造成碎骨塊由傷口掉出體外，形成一個5公分大小的骨骼缺損，先後在兩家醫院動手術，但股骨缺損卻一直無法順利癒合，致右腳容易酸痛，無法像過往正常站立、走路，右大腿則怪異向外歪，走路痠痛，像企鵝一樣一跛一跛的，右腿肌肉更因長久不用、持續萎縮，讓父母憂心忡忡。

去年中，她第4次手術植入大腿的鋼板再度斷裂，坐著輪椅到光田醫院就醫，經骨科部醫師楊鎮源評估後，在不影響病人身體功能及行動前提下，截取一段8公分帶血管的小腿腓骨植入股骨缺口，再以精密顯微手術與大腿血管接合，讓植入腓骨能持續獲得血流供應，得以快速再生填補缺口，在術中同時植入新的鋼板鋼釘，提供骨折癒合前所需的保護與支撐。

光田醫院骨科部主任李芳材說，李小姐天性樂觀，靠意志力重新站立，手術費時19個小時，術後醫護團隊累癱了，所幸過程很順利。

李爸爸則說，每次女兒動手術，自己的心如刀割，目前女兒右膝活動度已恢復正常，終於讓她擺脫3年來的噩夢，重返工作崗位。

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