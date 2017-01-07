骨折消腫有方法 勿亂吃草藥偏方
2017-01-07
文／陳彥名
阿達（化名）上個月車禍小腿骨折，手術順利且康復出院，也開始復健治療。不過他的小腿還是腫脹不舒服。鄰居介紹一帖草藥幫助消腫。阿達天天照三餐當水喝，患肢腫脹退了，但是人卻常感到疲倦，臉色萎黃。去醫院抽血檢查懷疑是藥物性肝炎，又住院兩星期。
台灣民間對於傷筋斷骨、跌打損傷後的血瘀氣阻引發的疼痛，除去國術館理筋整骨、按摩推拿，外敷止痛青草膏之外，還會去拿幾帖草藥煎湯服用。
其實外傷引起的下肢腫脹應在受傷後3天內冰敷患部，減輕受傷局部組織腫脹，並將下肢抬高且要高於心臟平面，有利於靜脈回流幫助消腫。
針對骨科手術（例如：人工關節置換手術、下肢骨折手術等），術後局部傷口會出血，所以下肢會出現腫脹，甚至瘀青。如果腫脹明顯，要小心下肢深層靜脈栓塞，因為血栓脫離後可能流回肺部，導致肺栓塞症。
另外要多做足踝幫浦運動，躺在床上或坐在椅子上都可，勾起腳尖，盡力使腳尖朝向自己10秒鐘，然後腳尖緩緩下壓10秒鐘，然後放鬆，這樣算一次完整動作。
利用踝關節的屈伸動作，讓肌肉緊張和放鬆，從而促進血液循環、幫助消腫，預防下肢靜脈血栓，並鍛鍊肌肉。
目前國內對中草藥的藥理研究不多，大多停留在古書記載或口耳相傳。因此民眾對於外傷骨折之後的傷口疼痛或肢體腫脹，一定要諮詢醫師或藥師，勿任意聽信偏方，避免意外服毒傷身。（作者為衛福部彰化醫院骨科醫師）
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