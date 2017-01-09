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兒童骨折癒合快 石膏固定免開刀

2017-01-09

文／童姿鈞

近日數起小孩因溜滑板車，轉彎速度過快，一個扭力造成腳骨折。

對於兒童來講，骨折是一個常見的意外傷害且隨時都可能會發生，因為兒童骨質軟而有彈性，不需多大外力就會折彎，因此遊戲中跌倒，或從椅子上跌下都有可能造成骨折。

近年許多研究發現，兒童溜滑板車造成的受傷事故佔34.9%，因此而住院治療的事故約42.5%，但因兒童的骨骼尚在成長階段，在結構上具有數種優勢，例如：癒合速度快、重塑潛力強、生長潛力高，所以大部分的兒童骨折都不需要手術治療，僅須做適當的復位以及夾板或石膏包紮固定，就可以得到很好的癒合。

然而現今醫療發達，許多父母都認為開刀治療能復原得愈快愈好，但事實上，兒童只需在適當的石膏固定下，約4-6星期就可以癒合，經常一個月或一個半月就可以拆除，除非骨折發生於關節端及生長板，造成移位、復位困難或傷及神經或血管時，才會建議手術治療（常見於手肘骨折、大腿骨折或開放式骨折）。

小孩天生活潑好動，在遊戲時需大人在旁陪同外，注意應戴頭盔、護膝、護肘，當意外發生時，不要用力拉扯孩子的手臂。不建議自行復位或找人推拿，應使用木板、紙板或三角巾先固定受傷處，並且冰敷後，送到醫院治療。

（作者為衛生福利部桃園醫院急診室護理師）

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  • ▲小孩天生活潑好動，遊戲時，應戴頭盔等護具，以防範意外發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲小孩天生活潑好動，遊戲時，應戴頭盔等護具，以防範意外發生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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標題：兒童骨折癒合快 石膏固定免開刀


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