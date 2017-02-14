情人節送玫瑰花！3朵「我愛你」 27朵是…
10朵玫瑰花象徵「完美」。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是西洋情人節，街頭鬧區出現不少賣花束的攤位，今年玫瑰花盛產，花朵格外綻放漂亮、價格更又比往年便宜，1束由不同朵數組成的玫瑰花束，從1朵到1001朵數字意涵，都會讓女生有心花怒放的幸福感，而賣得超夯的3朵玫瑰花，替愛在心口難開的草食男，傳達最直接的「我愛你」，3的倍數27代表的又是「我愛你、我愛你、我愛你」，因為愛得很深，所以要說3次。
傍晚後，民眾下班，開車經過花店門口前的攤位，被五彩繽紛的美麗花束吸引上門光顧，有人表明要送女朋友、想送給心儀的對象，也有好男人、好爸爸掏錢買了用10朵玫瑰花做成的花束送給老婆，象徵另一伴是「完美」的妻子。
彰化市三民路楓木芸藝術花坊凃姓業者說，情人節花束買氣不錯，從個位、2位數、3到4位數花朵的花束，每種數字象徵不同意涵，從1「妳是唯一」、2「你儂我儂」、3「我愛你」、4「誓言承諾」、5「無悔」、6「順利」、7「幸福喜相隨」、8「彌補」、9「堅定的愛」、10「完美」、11「一生一世、一心一意」…。
她表示，數字越大，代表情意越濃，最多的「1001」朵，愛到直到永遠，999朵愛到天長地久，而代表「我愛你」連說3次的27朵玫瑰花的花束，賣得很好。
用巧克力和小熊玩偶設計的提籃花籃，可愛的外形，擄獲不少女性朋友的心，有單身民眾，乾脆自己買送自己，擺放客廳，美化居家環境，看了舒服，心也飛揚。
3朵玫瑰花代表「我愛你」。（記者張聰秋攝）
27朵玫瑰花代表向對方表達3次「我愛你」。（記者張聰秋攝）
不同花朵組成的情人節花束，代表不同的意涵，最大數字1001朵代表愛直到永遠。（記者張聰秋攝）
小熊巧克力花束，十分可愛。（記者張聰秋攝）
提籃花束漂亮好看，當擺飾像天天都在過情人節。（記者張聰秋攝）
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