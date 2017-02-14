傳司機連上16天班？ 勞動部：頂多可連上12天班

國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，車頂遭削斷、前半部分乘客座椅遭連根拔起，車內只剩後座變形之座椅。（記者黃耀徵攝）

2017-02-14 17:56

〔記者黃邦平／台北報導〕蝶戀花旅行社遊覽車發生意外造成重大死傷，外傳家屬抱怨駕駛康育薰連續工作10多天，恐怕是疲勞肇禍；勞動部強調，目前針對勞基法「7休1」的令釋容許最多連續工作12天，且此案不能適用，如果真的連續工作這麼多天顯然已經違法，且單日工作也有限制，至於罹難駕駛是否超時工作，還要再確認實際狀況。

勞動條件及就業平等司司長謝蒨倩表示，交通部《汽車運輸業管理規則》第19條之2規定，駕駛每天駕車時數不得超過10小時，勞基法規定每天正常工時8小時，加上延長工時不得超過12小時，兩者都是考量健康與道路安全，若違反就分別裁罰；勞基法規定的工時，除了開車時間，待命時間也算，例如開車前檢查油、水，出勤後車輛清潔等，都在雇主指揮監督下。

不過依規定，駕駛每連續工作4小時應至少休息30分鐘，通常遊覽車到了定點，遊客下車後，如果駕駛可自由利用時間，就算休息時間，可不計入工時；如果還有遊客在車上，駕駛仍要待命，就要算在工作中。

勞動部強調，去年重新頒布解釋令解釋勞基法「7休1」，每7天要有一天例假，規定3類特殊情況下可徵求勞工同意列為例外，但最多也只能連續工作12天，自去年10月實施至今已有3.8萬人次向勞動部登錄，其中超過9成都屬第1類，載客運輸業及屠宰業逢國定假日、因應公眾生活需求，可連續工作超過6天，其中又以載客運輸業為主。

職業安全衛生署署長劉傳名指出，外傳駕駛已連續工作10多天，這部分仍要查明實際出勤狀況，才能確定是否違法，至於事發當天是否超時工作也要調查，除了車上的行車紀錄器，也可參考GPS定位紀錄，還有車輛派遣的「駛車憑單」，甚至不排除要透過事故生還者了解當天實際行程，部分資料由檢方查扣，已請台北市及桃園市勞檢處持續設法了解。

根據交通部的汽車運輸管理規則規定，每天「開車」不得超過十小時，是以握方向盤為準；勞基法規定的工時，正常是八小時，含加班最多十二小時，但工時包含待命時間，像開車前的準備工作，開車後的清潔，都算在內。