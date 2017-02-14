旅行總會稱司機會找時間休息 網友酸：停紅綠燈就算休息

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞今偕同旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁、旅行公會全聯會發言人李奇嶽聯合對外說明目前了解狀況。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-14 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕國道翻車事故遊覽車，罹難康姓司機女兒控訴旅行社說謊，指父親連續工作16天，旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁駁斥康女說法，稱司機在旅程途中一定會找時間休息的，遭網友吐槽：「停紅燈也算休息不算上班時數」。

據報導，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞，偕同旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁接受媒體採訪，蕭博仁表示，根據行程安排，司機可能開了2個小時的車子，然後客人下去旅遊4個小時，「這個時間遊覽車司機就可以休息，不算在開車範圍」，還說「司機一定會找時間休息的」，不能把這些都算工時。

此番言論一出被網友紛紛留言痛批：「公會先幫業者澄清」、「司機沒有踩油門就是休息」、「想起以前當兵時，長官說站哨就是在休息」、「停紅綠燈也是休息」、「還在工作場所隨時準備應付各種狀況怎麼會叫做有休息」、「大家每天中午都有休息，所以就可以不放假？」

根據美國遊覽車駕駛工時規定，在兩個主要駕駛任務之間、必須間隔8小時的「無干擾休息時間」，若單日值勤時數大於15小時，在當日之中必須要有「無干擾休息時間」8小時（例如，駕駛當日的賭場班次，去程3小時，然後賭場會幫他們準備一個房間休息8小時，然後再開3小時的車回來）。