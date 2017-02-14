快訊明華園愛的波麗路台中登場
旅行總會稱司機會找時間休息 網友酸：停紅綠燈就算休息
2017-02-14 17:23
中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞今偕同旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁、旅行公會全聯會發言人李奇嶽聯合對外說明目前了解狀況。（記者沈佩瑤攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國道翻車事故遊覽車，罹難康姓司機女兒控訴旅行社說謊，指父親連續工作16天，旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁駁斥康女說法，稱司機在旅程途中一定會找時間休息的，遭網友吐槽：「停紅燈也算休息不算上班時數」。
據報導，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞，偕同旅行商業同業公會總會副理事長蕭博仁接受媒體採訪，蕭博仁表示，根據行程安排，司機可能開了2個小時的車子，然後客人下去旅遊4個小時，「這個時間遊覽車司機就可以休息，不算在開車範圍」，還說「司機一定會找時間休息的」，不能把這些都算工時。
此番言論一出被網友紛紛留言痛批：「公會先幫業者澄清」、「司機沒有踩油門就是休息」、「想起以前當兵時，長官說站哨就是在休息」、「停紅綠燈也是休息」、「還在工作場所隨時準備應付各種狀況怎麼會叫做有休息」、「大家每天中午都有休息，所以就可以不放假？」
根據美國遊覽車駕駛工時規定，在兩個主要駕駛任務之間、必須間隔8小時的「無干擾休息時間」，若單日值勤時數大於15小時，在當日之中必須要有「無干擾休息時間」8小時（例如，駕駛當日的賭場班次，去程3小時，然後賭場會幫他們準備一個房間休息8小時，然後再開3小時的車回來）。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 友力停車場貨櫃屋改裝違法宿舍？ 桃市府要查
- 艾瑪華森小露酥胸 紅毯完勝奪大賞
- 自由廣場》八百壯士？搞錯對象！
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕
- 死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管
- 遊覽車翻覆32死 日本網友直言：不意外
- 賈靜雯情人節還想要… 粉絲憂心8月肚還搭機
- 認愛馮紹峰？ 郭碧婷：是喜歡的類型
- 李玉璽情人節蜜月去 三人行放閃
- 美派航母 駛近中國南海島礁
- 泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加
- NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身
- 川普與習近平握手言和？ 日媒：美仍將保持強硬
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 蝶戀花窗口神隱 員工：可能手機沒電
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 小英保證今年不缺電 能源建設商機達三兆
- 上班一族徵文─360行工作照
- 立院新會期 執政黨拚經濟
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名
- 全國財經會議4月起跑 估開6到7場
- 自由限時批》弗林，就是一面鏡子！
- 熱身賽Live》羅國華遭砲轟 澳職冠軍追平台灣隊
- 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 勇敢承受天生沒子宮 小嫻情人節喊話「一起加油」
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
- 6具DNA待確認 林全更改行程因應大車禍
- 副縣長人選 一波三折
- 尋找潛在維冠 新北432案有風險
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：旅行總會稱司機會找時間休息 網友酸：停紅綠燈就算休息
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分