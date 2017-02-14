環差不過 詹順貴：六輕該自我檢討

2017-02-14 16:54

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署副署長詹順貴今天接受台北流行廣播電臺《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時，針對台塑六輕四期三個擴廠的環差案聯席會議，做成合併審查並重作環評的決議，引發台塑強烈反彈及抨擊「政府是來亂的」回應表示，經過六年三屆環評委員與政黨輪替後，審查仍不過，六輕高層是不是該自我檢討，問底下承辦人員問題在那裡？

針對台塑六輕四期第六、八、九等三個擴廠的環差案，在聯席審查時做成重做環評決議，台塑高層表示都做了四年到六年的環差，為何才又退回要重做環評，太沒效率。詹順貴說，他們應該檢討，為什麼一個四期六次擴廠，可以審六年、經過政黨輪替、重視經濟發展的沈世宏署長，與三屆環評委員都不通過。

詹順貴說，經該署盤點後發現，有些化學物質根據現行法律要做健康風險評估但沒有做，且承諾減量，但加總後卻變成負數，而六輕四期第五次擴建因要做二階環評，台塑想取巧，撤案後化整為零成六、八、九次擴建，在要提升環評效率前提，更要提升公信力，所以不容許台塑這樣做。

詹順貴也針對雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校遷校爭議表示，中央與地方對於可能對學童健康影響的污染因素尚未釐清前，還是讓學童在離污染源較遠的本校就學比較好，至於如何釐清？環保署將再進六輕廠進行長期監測，釐清上次進廠巧遇六輕歲修的盲點。

詹順貴說，去年八月是基於預警，與健康優先考量前提下，才會有遷校決定，現在則需要再檢視當初疑慮是否消除。

詹順貴對日前國健署的專家調查報告表示，國健署是聚焦在許厝分校學童尿液中硫代二乙酸（TdGA）濃度檢測，但外界對於成大教授李俊璋所做檢測方法有爭議，環保署則從周界空氣監測到的數據，發現的確有微量VCM。

詹順貴指出，李俊璋調查數據是未檢出或非常微量，但環保署周界空氣檢測指出，每天下午二點到四點，當風向是從六輕往許厝分校吹的時候，其實許厝分校周界可以檢出微量VCM，而且明顯比橋頭國小本校檢出數值高，這到底是固定排放或元件洩漏，這需要更審慎的長期監測，甚至進廠瞭解清楚。

另外，詹順貴說，在學童家裡生活環境也有檢測到二氯乙烷與丙烯腈，其中丙烯腈與六輕石化廠特性有密切關係，這些對學童健康會有影響，所以應該要有更長期的監測與檢測數據，希望國健署可以一起來作兒童健康風險分析，才能對影響學童數十年做出妥善的決定。

詹順貴擔心，國健署採用不銹鋼筒集中二十四小時收集VCM，VCM恐遭稀釋，不夠嚴謹。