談全球一動案敗訴 NCC主委：審慎研究
2017-02-14 11:04
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對全球一動案，NCC敗訴後，全球一動昨召開記者會，呼籲NCC歸還被撤照的頻譜一事，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天表示，雖然還沒看到法院的判決，但WiMAX產業推動，有當時的時空環境背景，當時整個政策決定，其實也是跨部會整合，所以對這個議題會非常審慎研究，做一個比較好的處理。
前年年底遭國家通訊傳播委員會（NCC）撤照收回頻譜的WiMAX業者「全球一動」，昨天召開者會表示，經過1年多審理，台北高等行政法院於日前（2月9日）一審判決，由全球一動勝訴，NCC敗訴，呼籲行政院應歸還頻譜支持重建。
詹怡婷今天早上在Hit Fm 台北之音電台「蔻蔻早餐」節目中，接受主持人周玉蔻訪問時，針對全球一動案、中嘉案等，做了簡短的回應說明。
此外，周玉蔻也問到，中廣部分頻道被NCC收回，轉供客委會、原民會專用頻道，會不會有侵害言論自由之虞？
詹怡婷說，這不是跟言論自由有關，而是牽涉到國家頻譜政策，行政院過往有遏制中國電台電波的政策，如今政策停止，才會收回轉做公共事務使用，並不是針對內容問題才收回的侵害言論自由。
另外，針對中嘉案夭折，周玉蔻提問說，民眾反應這個也不能買、那個也不能買，產業要如何發展？詹怡婷說，所有跟媒體相關併購案，原則就是國家安全、言論自由、與多元價值維護，每個個案條件、組成、背後原因都不盡相同，都會依照公開程序，包括聽證會、專家諮詢會議等各不同條件來審酌。
詹怡婷說，中嘉案申請人已經遞件撤案，NCC也收到了，後續會來進行相關程序，會在委員會中進行討論。
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