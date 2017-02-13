開學首日聯合稽查學童接送車 驚見2成違規

新竹區監理所和新竹縣政府聯合稽查小組，攔查一輛課後輔導的接送車輛，違規加裝3排座椅，當場開單告發。（記者廖雪茹攝）

2017-02-13 19:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國中小學今天開學首日，新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局，在放學時間，前往竹北市六家國小突擊稽查，經攔查10輛車就發現有2件違規，分別是變更座椅及超載，違規率20%，有待改善。

聯合稽查小組今天下午近4點，兵分三路在六家國小的3處進出校門，攔查課後輔導接送車輛；沒想到，第一輛稽查的客貨車，被發現違規加裝3排座椅，稍後又發現另一輛限定載幼兒園小朋友的幼童車，卻「偷渡」載了3名7歲以上的國小學童，屬於違規超載。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，兒童課後輔導機構接送的車輛，因多使用7到9人座的客貨車，但為增加乘載人數，常見違規改裝座椅或是超載。去年度，桃竹苗地區即查獲違規改裝座椅26輛、超載30件，危害學童交通安全甚鉅。

林翠蓉說，首波查獲的兩起違規，改裝座椅將裁處2400元到9600元，超載將開處3000元到9000元。

另有鑑於去年度發生遊覽車火燒車事故，稽查人員特別加強檢查各項安全設備，如滅火器、擊破器、安全門等。林翠蓉說，如發現沒有滅火器、車齡逾10年以上等違反《學生交通車管理辦法》規定者，將移交新竹縣政府裁處6000元以上3萬元以下罰鍰，並限期在15日內回監理所完成臨時檢驗，逾期檢驗最重將吊銷車輛牌照。