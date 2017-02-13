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開學首日聯合稽查學童接送車 驚見2成違規

新竹區監理所和新竹縣政府聯合稽查小組，攔查一輛課後輔導的接送車輛，違規加裝3排座椅，當場開單告發。（記者廖雪茹攝）

2017-02-13  19:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國中小學今天開學首日，新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局，在放學時間，前往竹北市六家國小突擊稽查，經攔查10輛車就發現有2件違規，分別是變更座椅及超載，違規率20%，有待改善。

聯合稽查小組今天下午近4點，兵分三路在六家國小的3處進出校門，攔查課後輔導接送車輛；沒想到，第一輛稽查的客貨車，被發現違規加裝3排座椅，稍後又發現另一輛限定載幼兒園小朋友的幼童車，卻「偷渡」載了3名7歲以上的國小學童，屬於違規超載。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，兒童課後輔導機構接送的車輛，因多使用7到9人座的客貨車，但為增加乘載人數，常見違規改裝座椅或是超載。去年度，桃竹苗地區即查獲違規改裝座椅26輛、超載30件，危害學童交通安全甚鉅。

林翠蓉說，首波查獲的兩起違規，改裝座椅將裁處2400元到9600元，超載將開處3000元到9000元。

另有鑑於去年度發生遊覽車火燒車事故，稽查人員特別加強檢查各項安全設備，如滅火器、擊破器、安全門等。林翠蓉說，如發現沒有滅火器、車齡逾10年以上等違反《學生交通車管理辦法》規定者，將移交新竹縣政府裁處6000元以上3萬元以下罰鍰，並限期在15日內回監理所完成臨時檢驗，逾期檢驗最重將吊銷車輛牌照。

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  • 新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局前往六家國小檢查學童接送車輛，稽查人員逐一查看安全門等設施。（記者廖雪茹攝）

    新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局前往六家國小檢查學童接送車輛，稽查人員逐一查看安全門等設施。（記者廖雪茹攝）

  • 今天開學首日，新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局前往六家國小突擊檢查，以維護學童交通安全。（記者廖雪茹攝）

    今天開學首日，新竹區監理所會同新竹縣政府教育處及警察局前往六家國小突擊檢查，以維護學童交通安全。（記者廖雪茹攝）

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