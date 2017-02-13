4個核廢料處置場？環團：應該先立法不應先選址

311「非核低碳 永續能源」大遊行記者會，全國廢核行動平台邀請全民於3月11踴躍參加台北、高雄及台東同步舉行的今年的廢核遊行，展現持續監督的意志。（記者王藝菘攝）

2017-02-13 11:49

〔記者陳炳宏／台北報導〕台電去年提出「無人島設置集中式貯存設施方案」報告，日前雖傳出經半年調查篩選出4個候選場址，4個無人島位置分別落在基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內，對此，環團今天表示，應該先制訂選址程序相關法令，並邀公民團體參與，再談地點而非政府黑箱作業決定。

全國廢核行動平台今天在總統府前凱道召開記者會，宣布3月11日在台北、高雄、台東同步舉行「非核低碳 永續能源」大遊行，其中台北場在凱達格蘭大道，高雄在高雄市勞工公園廣場：台東是鐵花行人徒步區。

針對核廢料處置場部分，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台電之前就喊過要在無人島設置最終核廢料處置場，但環團認為不具體也不可行，雖然目前核廢料遷移技術不是問題，但最重要的是選址的問題，到底哪個地方願意接受核廢料？

崔愫欣說，政府重點應該放在選址程序上，召開全國性的選址會議，用全公民討論的民主方式，來制訂選址相關法令跟程序，才會讓地方可以心服。

崔愫欣指出，目前選擇無人島，在無人島所在縣市民眾與首長也是不贊成的，基本上選址到目前還是難解的問題。

崔愫欣表示，每年的廢核遊行訴求，都希望核廢料的政策跟法令能夠盡快啟動，去年更花了七個月，在包括台東、蘭嶼、核一、核二、核三附近、各地核廢選址預定地，舉辦民間核廢論壇，產生了一系列宣言、文件，希望政府可以採納這些公民意見。

崔愫欣說，在民間核廢論壇中，大家一致的看法是，如果沒有科學評估與完整的民意參與的話，那就是搞黑箱、欺壓候選場址弱勢，政府應該先把選址程序、評估法令制訂好，再來談地點，不然隨便找無人島曝光，只會引起民眾反感。

崔愫欣也強調，今年反核訴求除「非核家園」外，會加入更多廢核、低碳的訴求，除了不要核電，也希望不管是地球暖化、或空污問題都能一併反省減輕等，整體能源轉型訴求。

不過根據台電去年12月已經提交原能會報告中，只提選址條件，並未提出地點。