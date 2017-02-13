週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
北市民族國中、至善國中、民族國小、湖田國小，今起試辦延後到校方案。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕星期一可以晚上學！今天是開學日，陽光和煦 ，新學期開始北市民族國中、至善國中、民族國小、湖田國小，今起搶先試辦延後到校方案，將到校時間後延半小時，而多出來時間也讓不少家長在今上午陪同孩子走路上學，迎接新學期的開始。
今天為開學日，也是延後到校方案上路首日，即使過了8點，民族國小校外就可見不少家長與小朋友手牽手一同上學。
以往國中小各校每天早上8點40分前多安排晨讀、學校集會或體育活動，但北市教育局這學期開始，授權各校在上午8點40分前，各校可自主安排時間，鼓勵各校參與延後到校試辦。
本學期開始，民族國中及至善國中選定7、8年級學生試辦延後到校，將上學時間自7點30分延後至8點；民族國小及湖田國小則是1至6年級全面實施，民族國小每週一天延後到校，湖田國小則是一口氣一週五天均採延後上課，將原本7點50分上學時間，延後至8點30，讓家長有更多時間陪伴孩子。
北市教育局長曾燦金說，現在孩子睡眠普遍不足，希望孩子睡眠至少能達8小時，而上課時間延後到8點半，多出來時間可讓學童在家吃完早餐，「根據研究，學童在家吃早餐更易養成健康飲食習慣」。
但若因延後到校，而讓學童誤認為可以「晚睡」，也會讓延後到校形同「破功」，曾燦金強調，試辦方案各校功課都需調整，讓孩子能早睡，早起吃早餐。
至於家長若因工作關係，無法與孩童到校時間配合，曾燦金則說，試辦學校都會有配套 如在圖書館集中安排學童晨讀及自主活動等，「如果本學期試辦成效良好，下學期會考慮擴大辦理」。
民族國小校長黃耀農指出，早到孩子會安置在圖書館由專人在旁陪伴，而在課程調配適當下，並不會影響學習進度。
延後到校方案獲不少家長認同，有3名孩子就讀民族國小的董媽媽說，延後到校約可多出20分鐘親子時間，可以訓練孩子早起做早餐。不過，董媽媽女兒卻說，「延後到校有好有壞，雖然週一不用趕上學，但也少了跟同學接觸的時間。」
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