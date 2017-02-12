台南六甲火雞異常死亡 今證實感染會傳人的H5N6

農委會副主委陳吉仲指出，台南市六甲區一火雞場確診感染H5N6高病原性禽流感病毒，由於該病毒會傳人，為防疫考量，今天建議行政院成立「中央災害應變中心」。（記者廖振輝攝）

2017-02-12 19:46

〔記者林彥彤／台北報導］國內禽流感疫情嚴峻，繼東部傳出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，短短不到一禮拜，今天防檢局證實台南六甲區一火雞場確診也感染會傳人的H5N6，接獲報告後已全數撲殺，並緊急宣布建議成立「中央災害應變中心」，對於違法業者也將依法開罰。防檢局也同時規定，案例場半徑三公里到五公里要進行全面訪視，優先對鴨隻採樣監測。

已建議中央單位成立災害應變中心

農委會副主委陳吉仲指出，台南市六甲區一火雞場確診感染H5N6高病原性禽流感病毒，由於該病毒會傳人，加上先前東部已有疫情傳出，為防疫考量，今天建議行政院成立「中央災害應變中心」，包含疾管署、各地防疫機關共同防堵疫情。

防檢局局長黃㯖昌說明，台南市六甲區一火雞場，二月六日陸續發生死亡情形，一開始業者懷疑是飼料問題，先與飼料公司起爭執而上警察局，警方於是通報給地區動物防疫保護處，檢疫人員到現場訪視與採樣，並於昨天證實確診為H5N6高病原性亞型禽流感病毒，是我國會傳人病例的第二例，也是西部地區、火雞場的首例。

黃金城︰西部疫情並非從東部疫情擴散來

農委會副主委黃金城表示，此次西部疫情並非從東部疫情擴散來，目前推測，應該是因為候鳥行經的路徑不同，才導致有新疫情傳出；不過現在觀察，無論是東部鴨場或是西部雞場，尚屬於單點點狀的疫區，因此目前防疫還是以防堵為主，加強疫區的管制不擴散。

黃㯖昌說，對台南市六甲區加強監控病毒發現處周圍禽場，周圍半徑三公里到五公里要進行全面訪視，並優先對鴨隻採樣監測，同時規定禁止花蓮縣水禽與陸禽於二月廿一日前不得運出其他縣市；另外針對該火雞場業者未主動通報，也將依法開罰五到一百萬元，呼籲民眾養禽業者如有發現不明原因死亡或異常，要立即通報處理。

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