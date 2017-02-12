| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
散布地震不實倒樓照 始作俑者蜂炮遶境中落網 台灣燈會又傳意外！ 花燈平台晚間塌陷
 首頁 > 生活

台南六甲火雞異常死亡 今證實感染會傳人的H5N6

農委會副主委陳吉仲指出，台南市六甲區一火雞場確診感染H5N6高病原性禽流感病毒，由於該病毒會傳人，為防疫考量，今天建議行政院成立「中央災害應變中心」。（記者廖振輝攝）

2017-02-12  19:46

〔記者林彥彤／台北報導］國內禽流感疫情嚴峻，繼東部傳出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，短短不到一禮拜，今天防檢局證實台南六甲區一火雞場確診也感染會傳人的H5N6，接獲報告後已全數撲殺，並緊急宣布建議成立「中央災害應變中心」，對於違法業者也將依法開罰。防檢局也同時規定，案例場半徑三公里到五公里要進行全面訪視，優先對鴨隻採樣監測。

已建議中央單位成立災害應變中心

農委會副主委陳吉仲指出，台南市六甲區一火雞場確診感染H5N6高病原性禽流感病毒，由於該病毒會傳人，加上先前東部已有疫情傳出，為防疫考量，今天建議行政院成立「中央災害應變中心」，包含疾管署、各地防疫機關共同防堵疫情。

防檢局局長黃㯖昌說明，台南市六甲區一火雞場，二月六日陸續發生死亡情形，一開始業者懷疑是飼料問題，先與飼料公司起爭執而上警察局，警方於是通報給地區動物防疫保護處，檢疫人員到現場訪視與採樣，並於昨天證實確診為H5N6高病原性亞型禽流感病毒，是我國會傳人病例的第二例，也是西部地區、火雞場的首例。

黃金城︰西部疫情並非從東部疫情擴散來

農委會副主委黃金城表示，此次西部疫情並非從東部疫情擴散來，目前推測，應該是因為候鳥行經的路徑不同，才導致有新疫情傳出；不過現在觀察，無論是東部鴨場或是西部雞場，尚屬於單點點狀的疫區，因此目前防疫還是以防堵為主，加強疫區的管制不擴散。

黃㯖昌說，對台南市六甲區加強監控病毒發現處周圍禽場，周圍半徑三公里到五公里要進行全面訪視，並優先對鴨隻採樣監測，同時規定禁止花蓮縣水禽與陸禽於二月廿一日前不得運出其他縣市；另外針對該火雞場業者未主動通報，也將依法開罰五到一百萬元，呼籲民眾養禽業者如有發現不明原因死亡或異常，要立即通報處理。

相關影音

廣告
  • 禽流感疫情擴大，農委會副主委陳吉仲（中）、黃金城（左二）、動植物防疫局局長黃㯖昌（右二）、衛福部疾管署副署長羅一鈞（右一）等人12日舉行記者會，說明防疫工作進度。（記者廖振輝攝）

    禽流感疫情擴大，農委會副主委陳吉仲（中）、黃金城（左二）、動植物防疫局局長黃㯖昌（右二）、衛福部疾管署副署長羅一鈞（右一）等人12日舉行記者會，說明防疫工作進度。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 六甲 火雞 火雞場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：台南六甲火雞異常死亡 今證實感染會傳人的H5N6


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.