台灣動漫原創夯 酒促妹成公仔、府城化身萌少女
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣動漫萌元素絕對不輸日本！第廿九屆開拓動漫祭昨持續散發台灣原創「萌」勢力，不少城市、商業公司皆採用動漫少女代言，如台南市就創「府城少女小滿」，高捷一卡通也找來魔法少女代言創八百萬元商機，就連台灣獨有的「酒促妹」也被製成玩具公仔，還獲中國及日本關注，銷售海外闖出台灣名號。
台灣萌帕茲（MOPETZ）公司業務經理林女惠說，「酒促娘小莓」是公司第一個原創，以台灣熱炒店中的酒促小姐作為題材，推出1比8比例的玩具公仔，讓台灣特有的啤酒文化躍上國際，成功吸引中國與日本買家目光，外銷成績不輸國內，連法國、義大利都有人對「酒促娘」興趣十足，藉機把酒促文化介紹到海外。
林女惠說，公司重視在地文化，也找動保團體商討，推出「石虎娘茶茶」角色，利用動漫萌少女加上「獸耳」元素等，帶動漫迷們喜愛，除了各式周邊、公仔外，茶茶更將肩負傳達動保觀念使命，藉由與特有生物研究保育中心的合作，要用四格漫畫來教育，讓更多人了解石虎習性與學習動保觀念。
另，動漫萌少女也被拿來進行都市行銷，如基隆市就有「港灣城姬！基隆少女」；
而台南市府城社區文創發展協會理事長陳信宇則熱愛動漫，去年先針對台南赤崁樓設計擬人化的「歲星」少女，但有感台南古蹟、美食眾多，決定以城市概念發想，創造「府城少女小滿」角色，希望藉由動漫萌元素，與美食、商家行銷聯盟，帶動古都活力促進觀光，角色先後獲台南市文化局、文化部等官方認可。
擁20年繪畫經歷的插畫家Vofan負責「小滿」人物設計與繪畫，他說，設計發想不願放太多在地包袱，最後決定符合少女氣息的小洋裝，搭配台南眾多老屋都有的「窗花」特質，加上市花「蝴蝶蘭」及市鳥「水雉」意象，加上服裝與髮型上，營造出氣質出眾的萌少女來代言台南。
「動漫元素絕對有商機！」不只城市，就連交通卡也都萌化，高捷使用的一卡通票證公司，也跟希萌創意行銷公司合作，打出「一卡通魔法少女iPASS」角色，一卡通票證公司票務處企劃組盧信達說，設計之初就把小帕（iPASS）定位成愛優惠的高中生，推出後引發話題，除了角色專屬卡片、迷你卡、鑰匙圈卡片等，還創各式周邊商品，去年520發表後，至今已創造800萬元銷售額，可見動漫元素的商機無限。
第29屆「Fancy Frontier開拓動漫祭」今天是第2天閉幕日，開拓官方表示，今年攤位成長至2200多攤，必須是台灣原創動漫元素才能擺設，2天展期下來，吸引7萬多人潮，必去年同期成長1、2成，而台灣原創實力並不弱，發現不論是虛擬偶像，或將在地文化擬人的形象代言，或原創漫畫訴說這塊土地故事等，台灣原創者都以此媒介，讓外界看見動漫與在地的更多可能性。
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專做玩具公仔的台灣萌帕茲公司（Mopetz）強調在地元素，把台灣全球獨有的「酒促妹」化身動漫萌少女公仔，成功吸引國外目光，打出中國、日本的銷售市場。（記者吳柏軒攝）
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專做玩具公仔的台灣萌帕茲公司（Mopetz）強調在地元素，也推出「石虎娘茶茶」角色，真正與動保團體商討找出人物設定特色，並找畫家推四格漫畫宣導保育觀念，也深受粉絲喜愛。（記者吳柏軒攝）
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台南市府城社區文創發展協會理事長陳信宇（右）熱愛動漫，甚至辭去工作投入原創，與擁20年資歷的插畫家Vofan（左）合作，推出專屬台南市的府城少女「小滿」，融入老屋窗花、市花蝴蝶蘭及市鳥水雉等概念，要讓動漫少女萌元素替古都秀創意。（記者吳柏軒攝）
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高雄捷運採用的一卡通公司與希萌創意行銷公司合作，推出「一卡通魔法少女iPASS」，除了用少女萌元素替卡片美化，也推出各式限量周邊，去年520正式發表以來，已衝逾800萬元銷售量。（記者吳柏軒攝）
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高雄捷運採用的一卡通公司與希萌創意行銷公司合作，推出「一卡通魔法少女iPASS」，除了用少女萌元素替卡片美化，也推出各式限量周邊，去年520正式發表以來，已衝逾800萬元銷售量。（記者吳柏軒攝）
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