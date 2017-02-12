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鎮瀾宮遶境海報抄襲？ 廟方︰未經授權不使用

2017-02-12  15:18

〔記者歐素美／台中報導〕有民眾質疑大甲鎮瀾宮遶境海報抄襲高雄市文化局去年「庄頭藝穗節」設計，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，那是彰化區熱心民眾主動設計，未經廟方授權，廟方不會使用。

大甲鎮瀾宮訂於3月24日展開大甲媽遶境，有民眾發現遶境海報設計與去年高雄市政府文化局舉辦的「庄頭藝穗節」雷同，質疑抄襲。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，兩個設計的「色水」雖接近，但文字並不一樣，強調海報並非廟方設計，而是由彰化區熱心的年輕朋友設計，未經廟方授權，雖然對方是一番好意，但只要使用「鎮瀾宮」3字，一定要取得廟方授權，因此，廟方不會使用。

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  • 大甲媽預定3月24日起駕展開遶境，海報卻意外引發爭議。（圖擷取自鎮瀾宮網頁）

    大甲媽預定3月24日起駕展開遶境，海報卻意外引發爭議。（圖擷取自鎮瀾宮網頁）

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