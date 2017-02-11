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中台灣元宵燈會熱鬧展開 日本團隊太鼓表演

整點主燈秀時現場絢麗光芒四射，民眾紛紛拿起手機拍照，直呼「好美！」。（記者許國楨攝）

2017-02-11  21:08

〔記者許國楨／台中報導〕中台灣元宵燈會自本月5日至19日在台中公園及清水港區藝術中心熱鬧展開，今晚元宵節來自日本青森縣與鳥取縣的國際表演團隊分別在兩會場帶來傳統樂器與太鼓表演，副市長張光瑤前往台中公園與民眾同樂指出，台中觀光客人數持續成長，此次專程邀請日本團隊到台中表演，盼藉此提升台中的國際觀光能見度。

2017中台灣元宵燈會今年主燈以「鳳凰花開」為主題，台中公園主燈以金黃色系代表「鳳」（雄），自開幕以來受到民眾好評不斷，今晚元宵節除有來自日本青森縣平川市的傳統表演團隊精彩演出，整點主燈秀時現場絢麗光芒四射，民眾紛紛拿起手機拍照，直呼「好美！」。

與會的副市長張光瑤則大力行銷台中市的知名觀光景點，包括台中公園百年清淤完工、柳川藍帶水岸、宮原眼科、市役所、台中文學館、草悟道及草悟廣場等，強調去年六都旅館住房率，台中市是六都唯一上升的城市，觀光發展成果豐碩。

未來台中將舉辦2018台中世界花博、2019東亞青年運動會，爭取2020世界蘭展會議等多項國際級盛會，將吸引更多觀光客入境台中，打造台中成為全球知名的盛會城市，此次專程邀請日本團隊到台中表演，除促進台日友好，更盼藉此提升台中的國際觀光能見度。

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  • 今晚元宵節有來自日本青森縣平川市的傳統表演團隊精彩演出。（記者許國楨攝）

    今晚元宵節有來自日本青森縣平川市的傳統表演團隊精彩演出。（記者許國楨攝）

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