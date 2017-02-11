年後離職潮？ 調查指出最常用的離職原因是...

2017-02-11 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕不少人多選在年後轉職，形成一波離職潮。網路平台「網路溫度計」就利用「KEYPO大數據關鍵引擎」，統計出大家常用的「10大離職理由」。

「網路溫度計」大數據調查指出，最常用的離職理由第1名為「不適應、不適合」，原因是因為多數網友認為「慎選工作的重要性不下於找另一半」；而第2名為「結婚、生子、懷孕」、第3名為希望「找到更好的工作」，不少網友仍以薪水為優先考量；第4名為「健康因素、職業傷害」。

接著第5名「人生規劃、職涯規劃」，為網友認為最萬用的一種理由；第6名為「想要自己創業」；第7名為「我想要休息一下」；第8名為「嘗試不同領域」；第9名為「進修、再求學」；第10名為「想有所突破」。