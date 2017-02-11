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潮境公園景點夯 違法擺攤恐遭連續開罰

知名外拍景點基隆潮境公園，遭報不少攤商違法擺攤。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-02-11  19:42

〔即時新聞／綜合報導〕基隆知名旅遊景點潮境公園，以一把把巨型飛天掃帚，彷彿讓人進入到哈利波特的魔法世界，吸引不少人前去拍照留念，但有人潮就有攤商聚集，不少攤商在禁止擺攤場地擺攤，若遭檢舉恐開罰1200到1800元。

據《三立新聞》報導，潮境公園旁空地有不少攤商在禁止擺攤的場地違法擺攤，臭豆腐、烤香腸、茶葉蛋，大賺遊客財。

但這些違法擺攤的攤商，若遭到檢舉可罰1200到1800元，更可能連續遭到開罰，主管單位基隆海博館表示，有提供場地給攤商，平日收200元、假日收300元的場地費，但若未申請場地，就可能遭到開罰。

潮境公園的巨型掃帚，是由法國藝術家 Patrick Demazeau 創作的「掃把救星」，具有掃除海洋環境的垃圾及污染物含義，提醒大家保護海洋、淨灘的重要性。

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  • 潮境公園除了有飛天掃帚擺設外，更有美麗海景，吸引不少人遊玩。（資料照，記者林欣漢攝）

    潮境公園除了有飛天掃帚擺設外，更有美麗海景，吸引不少人遊玩。（資料照，記者林欣漢攝）

  • 根據《三立新聞》報導，知名外拍景點潮境公園，不少攤商違法擺攤，恐遭罰1200到1800元。（圖擷取自三立新聞）

    根據《三立新聞》報導，知名外拍景點潮境公園，不少攤商違法擺攤，恐遭罰1200到1800元。（圖擷取自三立新聞）

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