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情鎖玉里橋！歐亞菲板塊交界處見證愛情

情人節一定要到花蓮玉里定情大橋！愛侶各站在菲律賓海版塊版塊、歐亞板塊接吻，許願「永遠愛在一起」！（記者花孟璟攝）

2017-02-11  13:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕下週就是西洋情人節，花蓮玉里鎮公所把跨越歐亞、菲律賓海板塊的玉富自行車道橋打造成「定情大橋」，今天起舉辦「邂逅600萬年之吻」活動，情人們不但在大橋上熱吻起來，還把紅心大鎖鎖在橋上，讓愛侶們大喊「超甜蜜」！

「鎖上愛情鎖讓我們更靠近」！來自北部的林先生、洪小姐剛認識不久，相約到花蓮玉里鎮玉富自行車道上的板塊交界處，領取玉里鎮公所免費贈送的「愛心鎖」，把感情鎖在大橋上！林先生說，因為很想看看傳說中的板塊交界處地景，特別前來，上鎖的感覺「特別甜蜜」，林小姐也害羞地說「希望以後永遠在一起」！

卓溪鄉的布農族戀人陳先生、高小姐更站在板塊交界處熱吻，也參加鎖愛活動。陳先生說，「鎖上的霎那就是永恆」，感覺很開心。

玉里鎮長龔文俊說，六百萬年前菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊在此碰撞，造成花東縱谷特殊的地景。他說，板塊交界處蓋大橋，全球只有2處，1處在冰島，另1處就在花蓮玉里，目前玉里鎮有玉里大橋、玉富自行車道及台鐵鐵路橋都跨越板塊交界，橋下則是秀姑巒溪河床。

玉富自行車道原本是鐵路橋，因為鐵路改線截彎取直，因此鐵路橋往南遷，原有的鐵橋由玉里鎮公所規劃為玉富自行車道，橋上還有二大板塊交界示意圖，今年則特別打造成定情大橋，盼吸引遊客目光，讓玉里成為最浪漫的戀愛小鎮。

他認為，冰島的大橋已經是知名觀光勝地，因此打造定情大橋，情人節歡迎全國的情人來玉里「鎖愛」，不用跑到冰島就能見證海枯石爛的永恆愛情。

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  • 情人節到花蓮玉里定情大橋，鎖愛情鎖最甜蜜！（記者花孟璟攝）

    情人節到花蓮玉里定情大橋，鎖愛情鎖最甜蜜！（記者花孟璟攝）

  • 爸媽抱著孩子來到玉里定情大橋鎖愛！（記者花孟璟攝）

    爸媽抱著孩子來到玉里定情大橋鎖愛！（記者花孟璟攝）

  • 600萬年來，二大板塊在此碰撞，造出花東縱谷特殊地景，玉里鎮玉富自行車道為舊台鐵鐵路橋改建，上有板塊運動介紹及造景，北邊的彩虹橋則是台九線玉里大橋。（記者花孟璟攝）

    600萬年來，二大板塊在此碰撞，造出花東縱谷特殊地景，玉里鎮玉富自行車道為舊台鐵鐵路橋改建，上有板塊運動介紹及造景，北邊的彩虹橋則是台九線玉里大橋。（記者花孟璟攝）

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標題：情鎖玉里橋！歐亞菲板塊交界處見證愛情


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