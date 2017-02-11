民眾行動不便想看花燈 南投暖警背著他走樓梯

南投暖警協助行動不便的民眾，背著他走上河堤的樓梯。（圖擷自「爆料公社」臉書社團）

2017-02-11 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕天氣冷但人心很溫暖！有網友昨日在「爆料公社」臉書社團發文表示，1名南投分局南投派出所的員警，背著行動不便的長者走樓梯，讓長者得以去參觀花燈與火龍，員警的行為讓臉書網友直呼「原來是暖男！」

發文的民眾指出，他昨日傍晚到到貓羅溪河堤慢跑，目睹了暖警的行為，原本寒冷的天氣突然間就暖和了起來。從他PO出的照片可以看到，該行動不便的長者應該是被親人開車載到河堤下，無奈當地沒有無障礙空間，要走到河堤上必須爬樓梯，結果員警二話不說就背起長者走樓梯，接著再將他放到輪椅上。

網友們看到此景後紛紛熱烈推文，「謝謝警察」、「變得不冷了」、「好感動」的聲音此起彼落，有人讚嘆這種人與人之間互助的狀況，就是台灣最美麗的風景。