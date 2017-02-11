快訊南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷 南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
2017-02-11 03:25
對於網路瘋傳今天凌晨地震，台南地區有大樓倒塌的照片，市長賴清德在災防中心表示這絕非事實，已指示市警局進一步調查、將涉嫌胡亂散播不實照片之人移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）
〔記者王俊忠、吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕對於網路瘋傳今天凌晨地震，台南地區有大樓倒塌的照片，市長賴清德在災防中心表示很遺憾網路錯誤宣傳大樓倒塌照片，這絕非事實，他已指示市警局進一步調查、將涉嫌胡亂散播不實照片之人移送法辦。他並請市民不要受到這錯誤訊息的照片誤導恐慌。
新化區長鄭道立表示，網路上瘋傳的照片，是去年206地震時中山路586號傾塌的京城銀行大樓，靠近圓環，並非這次的災情，希望各界不要恐慌，請勿再訛傳，目前轄內暫無接獲任何狀況的通報。
市府強調，目前已請電信警察立刻查詢圖片來源，查獲散布者將依社會秩序維護法處罰，籲請民眾勿製造無謂恐慌。
市府新聞處說明，亂傳不實樓倒照片的行為已經違反「社會秩序維護法」第 63 條第5款規定：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰：五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」
另外，如果還跟警察或消防機關謊報或利用不知情的第三人謊報不實災情，也會違反「社會秩序維護法」第 85 條第3款規定：「有左列各款行為之一者，處拘留或新台幣一萬二千元以下罰鍰：三、故意向該公務員謊報災害者。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復
- 剩2000元買最後一張刮刮樂... 竟刮中100萬元！
- 防制PM2.5 高市加嚴管理燃燒設備
- 桃園燈會「幸福起家」今點燈 3分鐘水上高空煙火秀
- 來台旅客創新高 小英9種語言致謝
網友回應
熱門新聞
- 香港地鐵縱火案17傷2命危 1台籍旅客重傷
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- 自由廣場》黨史比黑幫還要黑
- （影音）洪曉蕾滿臉春風避談王世均 僅說「開心就好」
- 全家砸30億 搶攻熟齡、電商市場
- 川習通話 日本政府：良好且正面舉措
- 技藝化繁為簡 錶現紳士品格
- 自由廣場》台灣主體 漢文化
- 台北》公共工程施工慢 市民最不滿
- 當兵虧6萬「養不起她」 逸祥首談和白白分手原因
- 經典賽》韓媒評台灣隊 這兩人必須提防
- 《It Bag 鎖向無敵 》10
- CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
- 往事留聲機 窗外有海
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 鄭爽戴帽當「炸雞小妹」 偷啃玉米萌翻網友
- 機捷加持票房 桃猿喊再稱霸10年
- 還是「不來電」 川普只致函習近平
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 林榮基：香港中資書商封殺台灣思想出版品
- 陳奕迅復古時尚 全靠adidas Originals
- 自由廣場》文化資產自自燃燃
- 中職3.25 開幕 上演金控大戰
- 空污毒害兒童 醫師、親子街頭抗議
- 瑪丹娜收養雙胞胎 被酸沽名釣譽
- 胡宇威放炮開工 陳亞蘭只求發發發
- 放閃趣攻略 高雄情人節好好玩
- 多次猥褻過路女子 中國男子竟稱：她們身材像我媽
- 《我愛LOGO LOGO愛我》3
- 立委：退俸改月領 改革遭試院阻撓
- 萬巒馬卡道族夜祭 邀吃「仙蛋」
- 李洪基飆髒話自爆分手 公開戀情3個月玩完
- 台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍
- 威力彩頭獎連27摃
- 川普描述 川習通話情形很溫馨
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 《小珠寶，更美好》6
- 日本商演變拍G片 男星遭詐白忙
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分