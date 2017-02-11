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南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷 南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦

對於網路瘋傳今天凌晨地震，台南地區有大樓倒塌的照片，市長賴清德在災防中心表示這絕非事實，已指示市警局進一步調查、將涉嫌胡亂散播不實照片之人移送法辦。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-11  03:25

〔記者王俊忠、吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕對於網路瘋傳今天凌晨地震，台南地區有大樓倒塌的照片，市長賴清德在災防中心表示很遺憾網路錯誤宣傳大樓倒塌照片，這絕非事實，他已指示市警局進一步調查、將涉嫌胡亂散播不實照片之人移送法辦。他並請市民不要受到這錯誤訊息的照片誤導恐慌。

新化區長鄭道立表示，網路上瘋傳的照片，是去年206地震時中山路586號傾塌的京城銀行大樓，靠近圓環，並非這次的災情，希望各界不要恐慌，請勿再訛傳，目前轄內暫無接獲任何狀況的通報。

市府強調，目前已請電信警察立刻查詢圖片來源，查獲散布者將依社會秩序維護法處罰，籲請民眾勿製造無謂恐慌。

市府新聞處說明，亂傳不實樓倒照片的行為已經違反「社會秩序維護法」第 63 條第5款規定：「有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰：五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」

另外，如果還跟警察或消防機關謊報或利用不知情的第三人謊報不實災情，也會違反「社會秩序維護法」第 85 條第3款規定：「有左列各款行為之一者，處拘留或新台幣一萬二千元以下罰鍰：三、故意向該公務員謊報災害者。」

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  • 對於地震發生後，有人在網路亂傳不實樓倒的照片，市長賴清德表示已請警方查明移送法辦。（圖：市府提供）

    對於地震發生後，有人在網路亂傳不實樓倒的照片，市長賴清德表示已請警方查明移送法辦。（圖：市府提供）

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