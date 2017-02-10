飼主和狗狗超像？研究：雙方確實會互相影響

奧地利一項研究發現，飼主和狗狗確實會相互影響，不過狗狗受到的影響比人更多。（法新社）

2017-02-10 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕有時我們看到一些飼主和寵物的行為，會認為雙方在某些地方很相似。奧地利一項研究發現，飼主和狗狗確實會相互影響，不過狗狗受到的影響比人更多。

據《BBC》報導，奧地利1項研究發現，狗狗和飼主的特質會彼此影響，當飼主有焦慮、負面情緒，狗狗也可能會出現類似反應。當狗狗處於放鬆、友善的狀態，這樣的情緒也可以傳遞到飼主身上，甚至能幫助飼主紓壓。雖然人狗間的情緒都會互相影響，但相較之下，狗狗更容易受到人類影響。

參與研究的史酷貝兒博士（Iris Schoberl）說，狗狗和主人就像是2個1組的小社群組合，雙方經常會去複製對方的壓力應對。狗狗對於主人的情緒非常敏感，並會以此來調整自己的情緒與行為。