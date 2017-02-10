| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
 首頁 > 生活

飼主和狗狗超像？研究：雙方確實會互相影響

奧地利一項研究發現，飼主和狗狗確實會相互影響，不過狗狗受到的影響比人更多。（法新社）

2017-02-10  22:34

〔即時新聞／綜合報導〕有時我們看到一些飼主和寵物的行為，會認為雙方在某些地方很相似。奧地利一項研究發現，飼主和狗狗確實會相互影響，不過狗狗受到的影響比人更多。

據《BBC》報導，奧地利1項研究發現，狗狗和飼主的特質會彼此影響，當飼主有焦慮、負面情緒，狗狗也可能會出現類似反應。當狗狗處於放鬆、友善的狀態，這樣的情緒也可以傳遞到飼主身上，甚至能幫助飼主紓壓。雖然人狗間的情緒都會互相影響，但相較之下，狗狗更容易受到人類影響。

參與研究的史酷貝兒博士（Iris Schoberl）說，狗狗和主人就像是2個1組的小社群組合，雙方經常會去複製對方的壓力應對。狗狗對於主人的情緒非常敏感，並會以此來調整自己的情緒與行為。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寵物 狗狗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：飼主和狗狗超像？研究：雙方確實會互相影響


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.