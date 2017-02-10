哈金新書《折騰到底》 對抗中國錢權媒體怪象

2017-02-10 18:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕「這本書中有4、5個情節，就是借用曾在曹長青身上發生的新聞相關事件與細節，這本書我獻給曹長青」。曾獲「美國國家圖書獎」的作家哈金，第4度來台出席「台北國際書展」，並帶來諷刺中國透過錢、權掌握媒體工具的小說新作《折騰到底》，哈金表示，曹長青因長期支持台獨與藏獨，「曹的所有文章都被（中國）封殺」。

☆中資入主後 媒體獨立性消失☆

哈金新作《折騰到底》描述一位來自中國的獨立網媒記者，因前妻出書，這位記者意外挖掘出中國透過媒體與資本彼此勾結的權力遊戲，因而上了黑名單，書中也描述許多移民至美國的中國人，往往移民後卻更愛中國，甚至盲從中國官方宣傳的怪象，哈金撰寫《折》一書不同過去嚴肅的文字，改用詼諧俏皮的風格，也因風格的轉變，成書於2007年的《折》，卻直到最近才找到出版社。

談到該書成書的靈感，哈金不諱言是2005年後，發現中國開始透過商人蒐購海外大小媒體出版產業，原本獨立的媒體在中資進入後，「主人換了，媒體的風向跟風氣也會換」，他指出，中資進入的媒體獨立性消失，讓人有著濃厚的恐懼感，「當報導沒有真相，新聞也失去意義，這是關乎言論自由的問題。」

☆中國控制言論 非常野蠻☆

即使身在海外，因中國強力資金的介入，言論自由流失的恐懼，促使哈金寫下《折》外，發生在曾擔任記者的曹長青的事件，也成為他寫作時借用的背景。哈金舉曹長青2003年踢爆中國放出假新聞，消息中指導演詹姆斯卡麥隆將請某中國女作家撰寫劇本，「曹長青披露真相，卻沒有任何一家中國媒體敢登，他所有的言論也都被封殺。」

哈金說，一個媒體人與國家強權觀點不同時，即使報導再多真實，這些報導也永無見天日的一天，他也特別在這本書的英文版題獻給曹長青，但中文版中卻沒看到「獻給曹長青」的註明，出版中文版的「時報出版」則說，會再查明為何有此疏漏。

談到中國培植網軍、製造假新聞、控制言論等事，哈金認為這是新的現象，非常野蠻，也特別表示，已注意到近年中共對香港的言論控制，他指出，中國不願遵循「一國兩制」的承諾，是源自於中國人與人之間、人與社會間、國家與個人間，都沒有基本的信任，更遑論遵循法律上的契約，他也表示和中國知識分子交流時常有困難，問題就出在中國嚴格管控媒體與言論自由，「彼此接收到的訊息不同，交流就有困難。」

☆31年未踏中國土地 不想被控制☆

哈金在新書中也道出記者的道德困境，在強勢國家介入的運作下，媒體是否能存在真相？書中也寫出為強權服務的記者，自我安慰、辯解的歪理，如和諧的報導是為了增進政府與人民間的感情等，也寫到當言論自由受到打壓時，公共知識分子需要承擔的風險，以及如即使時代騙局滾滾而來，公共知識份子看到謊言和虛妄，仍會堅決向世人報告的決心。

「六四事件」發生後，當時在美國留學的哈金便決定留在美國，加上後來曾響應連署諾貝爾和平獎得主劉曉波起草的「零八憲章」，前年即使母親過世，哈金想返國奔喪也都被拒發簽證，哈金已有31年沒有踏入中國土地，在近年香港自由愈趨嚴峻的情況下，哈金連香港也都不願意前往，「我不想被控制」，他說。