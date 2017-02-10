高雄國際馬拉松12日開跑 交管看這裡

高雄國際馬拉松賽交管時間與範圍簡圖。（記者黃良傑翻攝）

2017-02-10 14:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕2017年高雄國際馬拉松12日清晨5點登場，預計將有數萬名選手參賽，賽程持續至下午1點，高市警局為了選手安全，全程42.195公里將交通疏導與管制，交通大隊強調，交管時勢必造成用路人不便，或造成車流壅塞，請民眾盡量避開比賽路段。

高雄國際馬拉松賽於國家體育場及市區道路舉行，分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（5公里），預計12日清晨5點多就會檢錄，6點20分起陸續出發，將依不同的賽制、賽程，展開不同階段和張力的交通管制。

一、全程馬拉松（42.195公里）： 世運大道（起點）、翠華路、左轉大中機車地下道、大中二路、右轉博愛三至一路、中山路、右轉青年路、右轉海邊路、河東路、同盟三路、右轉十全三路、左轉美都路、願景橋、美術東二路、左轉青海路、上青海橋、右轉九如四路、右轉中華一路迴轉道、中華一路慢車道、右轉城峰路、左轉勝利路、右轉新庄仔路、左轉環潭路、右轉明潭路、左轉翠明路、左轉海功路、右轉軍校路、左轉右昌街、德中路、德中路與大學南路口轉逆向、左轉往蚵仔寮堤岸道路（典中路）、右轉中正路（逆向）、左轉通港路、右轉漁港二路（蚵仔寮漁港）、右轉廣澤路（逆向）、左轉中正路（逆向）、清宮（折返點）、中正路（逆向）、左轉通港路、右轉典昌路、德中路（逆向）、左轉大學南路、右轉高雄大學路、左轉援中路、右轉益群橋、益群路、外環西路（楠梓加工出口區）、右轉左楠路、右轉世運大道、右轉軍校路、進入國家體育場（終點）。

二、超半程馬拉松（25公里）： 世運大道（起點）、翠華路、左轉大中機車地下道、大中二路、右轉博愛三至一路、中山路、右轉青年路、右轉海邊路、河東路、同盟三路、右轉十全三路、左轉美都路、願景橋、美術東二路、左轉青海路、上青海橋、右轉九如四路、右轉中華一路迴轉道、中華一路慢車道、右轉城峰路、左轉勝利路、右轉新庄仔路、左轉環潭路、右轉明潭路、左轉翠明路、左轉海功路、右轉軍校路、進入國家體育場（終點）。

三、休閒組（5公里）：世運大道、翠華路、右轉海功東路、海功路、左轉進學路、右轉左營大路、右轉實踐路、右轉海富路、右轉海功路、左轉軍校路、右轉世運大道、進入國家體育場半月池（終點）。

除了數萬參賽選手，預料沿途也會吸引眾多觀賞民眾，許多道路當天將進行交通管制，勢必影響用路人運行，造成車流壅塞，交通大隊籲請用路人盡量避開下列路段（區域範圍）：

（一）軍校路以東，左楠路、翠華路以西，德民路以南，大中路以北；包含世運大道、海功（東）路、明潭路等路段。

（二）九如四路、左營大路以東，翠華路以西，大中路以南，新莊路以北；包含城峰路、勝利路、環潭路等路段。

（三）中華路以東，博愛路、中山路以西，新莊路以南，青年路以北；包含熱河街、八德路、七賢路等路段。

（四）海邊路、河東路、同盟路以東，中華路以西，青海路以南，建國路以北；包含九如路、美術東二路、十全路等路段。

（五）右昌街、德中路以東，益群路、外環西路以西，大學南路以南，後昌路以北；包含高雄大學路、援中路、德民路、加昌路等路段。

（六）梓官區漁港二路以東，典昌路、德中路以西，廣澤路以南，蚵仔寮堤岸道路以北；包含港九街、通港路等路段。

警方強調，馬拉松路跑競賽時，沿途路段均會實施交通管制，以利賽程並維護選手、市民安全，請民眾當天外出盡量避開競賽路線，如途經活動區域遇選手通過，請遵從現場員警或義交人員的指揮，停車耐心等候並為選手加油，以達友善城市的目標。