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一例一休增人力成本 立委：法規有必要可適時調整

2017-02-10  15:28

［記者彭琬馨／台北報導］人力銀行針對一例一休進行調查，結果顯示，有4成1的運輸業者因修法對今年景氣抱持悲觀態度。民進黨立委林俊憲與鄭寶清都認為，修法是要解決民眾問題，若一例一休有調整必要，政府應蒐集各方意見，再針對目前問題加以檢討修正。

人力銀行在一例一休上路後，針對交通運輸業者進行調查，發現由於新法實施對排班與人力成本帶來衝擊，有4成1的業者對今年產業發展抱持悲觀態度，僅有1成3的業者樂觀看待。人力銀行業者李大華表示，調查顯示，運輸業今年因新法上路在整體營收上平均將增加6%，「調整票價幾乎是必然現象」。

民進黨立委林俊憲與鄭寶清上午夥同人力銀行與運輸業者共同召開公聽會，欲聽取各界對修法的意見。林俊憲表示，執政黨有義務深入了解法規實施情況，如果真的有窒礙難行的地方，也應該進行檢討修正；鄭寶清則強調，一例一休是政治權衡下的產物，雖然比「周休二例」帶來的衝擊小，但政府還是應該聽取各界意見後，研議可行的處理配套。

一同與會的客運全聯會理事長李博文則說，修法前司機人力缺口就很大，修法後因排班困難更加大客運司機需求，「現在可能缺到4500名左右」。李博文呼籲，政府應正視運輸業面臨的困境，將客運也納入30-1的管制範疇，讓客運公司也能彈性排班。

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  • 民進黨立委林俊憲與鄭寶清上午表示，一例一修若有實行上困難，法規應適時調整。（記者彭琬馨攝）

    民進黨立委林俊憲與鄭寶清上午表示，一例一修若有實行上困難，法規應適時調整。（記者彭琬馨攝）

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