公共自行車保險最快上半年推出 每3小時保費1元

2017-02-10 13:12

〔記者廖千瑩／台北報導〕公共自行車保險，今年上半年可望定案。產險公會表示，最近正在與台北市政府溝通，最快今年上半年就可推出公共自行車責任險及傷害保險。

值得注意的是，根據產險公會規劃方案，以傷害險為例，目前規劃意外死殘保額100萬、住院日額保障1000元，民眾騎乘自行車，每3小時收1元保費；至於責任險，規劃每1部車子保額200萬元、1年保費800元。至於保費誰付，產險公會說，可能是自行車營運商或地方縣市政府負擔。

近幾年台北市的公共自行車使用人數頻創新高，Ubike除了台北市、新北市，也擴及全台多個縣市，其中光是台北市Ubike使用人次就超過2千萬人次，新北市也有接近2千萬人次，不過出了雙北跟桃園，使用人次就相對沒有這麼多，但產險業者表示，原則上公共自行車保險還是希望推行至全國。

產險公會意外險委員會秘書林榮宗指出，各縣市政府都有公共自行車，各地縣市政府也跟產險業洽談公共自行車保險多年，今年終於有眉目了，現在正在和台北市政府溝通，預計最快今年上半年就有保單可以出來，屆時範圍希望擴大到全國。

根據產險公會規劃，公共自行車保險分為第三人責任險跟傷害保險2部分，其中傷害險方面，民眾騎車3小時、保費只收一塊錢，保障則包括意外死殘保額100萬、住院日額保障1000元；至於責任險，目前規劃每一部車保額200萬元、一年保費800元。