寒流來襲 防心肌梗塞需保暖、藥不離身

2017-02-09 17:27

〔記者何宗翰／台中報導〕寒流來襲氣溫驟降，對於三高族群及心血管疾病患者來說，天氣變冷，血管也會跟著收縮，進而引起血壓升高，增加急性心肌梗塞、冠狀動脈疾病、中風及猝死的機會。烏日林新醫院心臟血管內科醫師柯國銓今日表示，三高族群及心血管疾病患者要特別注意保暖，藥物也要隨時備在身邊，以防出現突發狀況。

柯國銓指出，急性心肌梗塞的死亡率可高達30％至60％，主因是冠狀動脈被阻塞，心肌細胞無法獲得足夠的營養及氧氣，若無法在第一時間處理，恐造成猝死危及生命。如果本身是三高患者、直系血親具有三高或心血管疾病的家族史，以及抽菸、肥胖、生活壓力大者，都是罹患心肌梗塞的高危險群。

柯國銓說，狹心症及心肌梗塞的典型臨床症狀為胸口悶痛，但要注意的是可能會發生在非典型部位，如下巴脖子、上腹部緊痛或是左手臂內側，這時很容易被誤診為其他科別的問題，如果還有合併出現冒冷汗、頭暈、呼吸困難等症狀，極有可能是狹心症或心肌梗塞發作，必須盡速就醫，經由醫師專業判斷及治療。

面對冬季寒流來襲，三高族群與心臟疾病患者在氣溫下降時要特別注意保暖，除了藥物要隨時備在身邊，如心臟冠狀動脈血管患者適用的硝化甘油，以防出現突發狀況，平時也要避免高脂肪、高糖分或高鹽分食物、維持規律服藥，養成自我量測血壓及適度運動的習慣，才能降低心肌梗塞的發病率。