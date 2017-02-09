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寒流來襲 防心肌梗塞需保暖、藥不離身

2017-02-09  17:27

〔記者何宗翰／台中報導〕寒流來襲氣溫驟降，對於三高族群及心血管疾病患者來說，天氣變冷，血管也會跟著收縮，進而引起血壓升高，增加急性心肌梗塞、冠狀動脈疾病、中風及猝死的機會。烏日林新醫院心臟血管內科醫師柯國銓今日表示，三高族群及心血管疾病患者要特別注意保暖，藥物也要隨時備在身邊，以防出現突發狀況。

柯國銓指出，急性心肌梗塞的死亡率可高達30％至60％，主因是冠狀動脈被阻塞，心肌細胞無法獲得足夠的營養及氧氣，若無法在第一時間處理，恐造成猝死危及生命。如果本身是三高患者、直系血親具有三高或心血管疾病的家族史，以及抽菸、肥胖、生活壓力大者，都是罹患心肌梗塞的高危險群。

柯國銓說，狹心症及心肌梗塞的典型臨床症狀為胸口悶痛，但要注意的是可能會發生在非典型部位，如下巴脖子、上腹部緊痛或是左手臂內側，這時很容易被誤診為其他科別的問題，如果還有合併出現冒冷汗、頭暈、呼吸困難等症狀，極有可能是狹心症或心肌梗塞發作，必須盡速就醫，經由醫師專業判斷及治療。

面對冬季寒流來襲，三高族群與心臟疾病患者在氣溫下降時要特別注意保暖，除了藥物要隨時備在身邊，如心臟冠狀動脈血管患者適用的硝化甘油，以防出現突發狀況，平時也要避免高脂肪、高糖分或高鹽分食物、維持規律服藥，養成自我量測血壓及適度運動的習慣，才能降低心肌梗塞的發病率。

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  • 烏日林新醫院心臟血管內科醫師柯國銓提醒三高族群及心血管疾病患者，要特別注意保暖，藥物也要隨時備在身邊，以防出現突發狀況。（烏日林新醫院提供）

    烏日林新醫院心臟血管內科醫師柯國銓提醒三高族群及心血管疾病患者，要特別注意保暖，藥物也要隨時備在身邊，以防出現突發狀況。（烏日林新醫院提供）

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標題：寒流來襲 防心肌梗塞需保暖、藥不離身


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