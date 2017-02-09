府城日治時期巨賈 賴清德為許藏春故居掛紀念牌

2017-02-09 14:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區神農街許藏春故居舉行今日舉行掛牌儀式，由市長賴清德在故居掛上紀念牌，許藏春家屬（第三、四、五代子孫及國外親友）及在地居民都出席參與。

列名經濟類歷史名人的許藏春（1853〜1919），是府城三郊郊商，清末與日治時期台南重要的商界人士之一。許藏春原在北勢街從事雜役，因勤奮受器重，擔任總經理30多年，擁有4艘商船，從事砂糖、茶葉等雜貨買賣；他善調解紛爭，熱衷公益，曾發起捐金遷建金華府、重建法華寺及水仙宮等，其事蹟見於《台南市志》「人物志－貨殖列傳」，歷史地位受到肯定。

許藏春的房舍位在清領時五條港貿易中心－北勢街，現為南市文化資產保護協會北勢街文化館。建築屬清代街屋格局，屋形狹長，保留前廳、天井、後屋；雖歷經歲月洗禮，多數仍保有原貌。

天井是傳統民宅屋元素，在民俗學中被認為具聚斂財富功能，天井西側有一口月形的半邊井，至今仍有源源不斷的井水，見證北勢街郊商貿易的繁華歲月。

近期文資協會舉辦「五條港文化展」開放民眾參觀，遊客到神農街拍照逛街之餘，也能了解府城舊時商港區，回溯百年時光。

市府為紀念台南歷史名人，逐年於名人故居設置紀念牌。經文化局調查整理，將歷史名人分成藝文、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等7大類，目前共列有185位。

市府至去年已完成14處名人故居掛牌，今年初則先於黃清舞故居掛牌，今日掛牌的許藏春故居為今年第2處掛牌的故居。