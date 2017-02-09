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元宵提燈自己拼 宜蘭市雞年燈籠增童趣

宜蘭市公所特別設計元宵雞年創意提燈，讓民眾免費索取。（記者簡惠茹攝）

2017-02-09  12:35

［記者簡惠茹／宜蘭報導］這週六就是元宵節，宜蘭市公所特別設計元宵雞年創意提燈，讓民眾免費索取，燈籠充滿巧思，不但可以自行組裝，而且融入宜蘭城傳統元素，宜蘭市長江聰淵今天分送提燈給幼兒園小朋友，象徵點亮智慧之光，祈求學業進步。

宜蘭市雞年創意提燈主體以桃紅、紫色、黃色、藍色為主色調，顯的喜氣洋洋，雞冠狀似金元寶，上面寫著「平安順興」，將宜蘭城元素融入燈籠，中間LED燈閃著不同顏色，繽紛多彩。今天宜蘭市公所將雞年創意提燈分送給學生，象徵「點亮智慧之光」，祈求學生新的一年學業進步。

「女兒是我發想的靈感來源。」設計者蔡曜宇說，因為看到女兒們在玩雪花片拼裝積木，突然想到過去燈籠都是一體成形，如果能加入拼裝的概念，就能讓家長和孩子們一起同樂、共學，更具教育意義，所以整個燈籠分割成16片元件，一一組合就能拼出活潑可愛的小提燈。

江聰淵表示，市公所準備1千份提燈免費贈送，即日起民眾可以憑身份證到宜蘭勢力圖書館一樓服務櫃台登記索取，每人可索取一份，送玩為止，此外，市公所除了贈送給宜蘭市立幼兒園學生，也分送給弱勢團體，讓大家可以享受年節氣氛。

宜蘭市公所特別設計元宵雞年創意提燈，讓民眾免費索取。（記者簡惠茹攝）

宜蘭市公所特別設計元宵雞年創意提燈，讓民眾免費索取。（記者簡惠茹攝）

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