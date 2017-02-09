1顆熱量15卡的元宵 營養師教你DIY

花蓮慈濟醫院舉行「創意元宵教學」營養師團隊選用低糖、高纖食材，教導民眾DIY。（花蓮慈濟醫院提供）

2017-02-09 11:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕元宵節即將到來，花蓮慈濟醫院舉行「創意元宵教學」營養師團隊選用低糖、高纖食材，教導民眾DIY，簡單又美味的創意元宵每顆熱量只有15卡，每10顆所含熱量才等於市售兩顆元宵，讓人吃得開心健康又不必怕胖。

花蓮慈濟醫院營養師蘇真瑩說，一般市售的花生、芝麻餡料元宵，因添加糖分、乳化油脂等添加物，4顆就等同一碗飯（280卡）熱量，營養團隊設計的創意元宵步驟簡單，只要將糯米團煮熟後，包入花生仁，外沾可可粉、芝麻粒、燕麥片、紅糖粉等食材即可完成，全家大小都能輕鬆動手做。

蘇真瑩說，傳統元宵熱量高，建議民眾一天攝取上限不超過4顆，搭配正餐份量減半或增加運動量，才能避免肥胖或營養不均等問題。花蓮慈院營養科透過健康的「活力元氣球」保留堅果的天然原始型態，能攝取到堅果最原始的營養素，民眾能享受到核心花生仁的綿密口感、中層Q彈的糯米皮，搭配外層芝麻、燕麥及可可的清爽口味感。

創意元宵食譜如下：

【食材】

糯米糰 30g

花生仁10顆

可可粉 少許

芝麻粒 少許

燕麥片 少許

紅糖粉 少許

【做法】

＊取花生粒大小的糯米糰壓扁包入花生仁,搓成圓球狀

＊將成型的糯米糰置入滾水中，待浮起後，即可撈出

＊將煮熟的糯米糰，外皮依序沾黏燕麥片、芝麻粒、可可粉、紅糖粉等食材

（依食材大小依序沾黏，完成營養均勻的食物成品），即可食用