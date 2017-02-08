三高患者寒流下賞花燈 國健署：記得帶杯溫開水

2017-02-08 12:32

〔記者林彥彤／台北報導〕根據氣象局預告，今年首波寒流將在明天來襲，現在又時逢元宵節，民眾多外出賞花燈，國健署提醒，三高患者要定時做血壓測量，並注意保暖及水分補充。

國健署指出，當氣溫降低時或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，因此對於三高患者、慢性疾病患者等不可輕忽低溫帶來健康與誘發疾病的影響。

對於三高患者及心血管疾病患者及長者，除了要規律服藥、定期回診和飲食控制外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測；國民健康署王英偉署長提醒，民眾外出賞燈穿著一定要注意保暖，並隨身準備一杯溫開水。

王英偉表示，外出賞花燈的民眾，可以洋蔥式穿法（即內層穿排汗衣、中間層可穿人工纖維刷毛衣，外層穿防風的外套），並加強頭頸四肢的保暖，以及隨時補充溫開水，因為冬天喝溫開水可維持體溫恆定。

最後國健署提醒，越晚越冷，中央氣象局預估目前日落時間大約在17:45左右。建議選擇傍晚時間，除了可以較優閒的逛逛各攤位區，也避開晚間的寒冷及人潮。